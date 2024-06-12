Буллинг в школе, пластика и скандал с Мизулиной: как живет Инстасамка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инстасамка (Дарья Зотеева)

В начале июня Инстасамку вычеркнули из списка артистов, которые должны были выступать на концерте в Государственном Кремлевском дворце в День защиты детей. Ее шоу часто отменяют по разным причинам. Сегодня Дарья Зотеева (настоящее имя Инстасамки) — королева хайпа, популярная у аудитории разного возраста. Как простая девочка из Тобольска стала медиаперсоной, зарабатывающей миллионы, — в материале NEWS.ru.

Инстасамка столкнулась с буллингом в школе

Дарья Зотеева родилась в Тобольске в 2000 году, но ее детство прошло в подмосковном Чехове, куда переехала семья. В 2010 году родители девочки развелись. Даше было неинтересно учиться, и мама, чтобы изменить ее отношение к школе, отправила дочь в Тобольск к отцу. Зотеева вернулась обратно в Чехов, сбежав из учебного учреждения в 16 лет. Об этом она рассказала в интервью на «Шоу Маминой Подруги».

Дарья признавалась в личном блоге, как столкнулась с буллингом со стороны сверстников в школе. «Мой рюкзак выбрасывали в мусорное ведро, из окна, лепили в волосы жвачку. А однажды какая-то пьяная девочка моего возраста ударила меня ногой в спину. И пока я была в шоке от удара, она начала меня бить. Мне было лет 14. Я очень испугалась. Меня некому было защитить. Поэтому я много сидела дома, ни с кем не общалась и боялась идти в школу каждое утро», — рассказывала Зотеева.

Известный психолог Вероника Степанова разглядела в поведении нынешней, уже ставшей популярной Инстасамки детские травмы.

«Я вижу раненого ребенка, затравленного. Я знаю, что это многодетная семья. Наверное, были все-таки какие-то проблемы. Не просто так она таким ежиком сформировалась», — сказала психолог в выпуске на YouTube.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Инстасамка (Дарья Зотеева), 2020 год

Как Инстасамка пришла в блогинг и как менялся ее контент

В 16 лет Даша решила вести соцсети, так как тогда на них можно было неплохо заработать. Зотеева взяла псевдоним Президентша и стала раскручивать аккаунт в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Зотеева комментировала громкие события, например пожар в «Зимней вишне» в Кемерово, записывала юмористические скетчи, танцевала. Количество просмотров росло, через два года на аккаунт девушки было подписано 600 тысяч пользователей.

В 2018 году Зотеева взяла себе новый ник INSTASAMKA и изменила имидж. У Даши появились длинные ногти, она перекрасила волосы и решила продвигать свои соцсети, устраивая скандалы.

В 2018-м она инсценировала ограбление собственной квартиры. Для этого разбросала по ней вещи и разбила плазменный телевизор. Через пару месяцев Даша и ее муж блогер Олег Moneyken инсценировали аварию, в которую он якобы попал. Пара показывала разбитую машину и кровь. Об этом плохо поставленном спектакле рассказал Никита Лом. Он сотрудничал с Зотеевой, по его словам, она обманула его с деньгами.

В 2021 году блогер опубликовала видео, в котором она с матом выгоняет стилиста и визажиста, опоздавших к ней на встречу, и выкидывает косметичку и кисти для грима. «Чтобы еще раз какие-то педовки позволили себя так вести?! Опаздывать хоть на минуту ко мне?! Я буду просто выгонять!» — возмутилась Инстасамка.

Впоследствии она неоднократно говорила, что обслуживающий персонал не имеет права опаздывать и тем самым ее подставлять, и объяснила: кисти и косметичка принадлежали ей, а не сотрудницам.

После этого ролика Зотеева сняла еще один, в котором она сжигает несколько пятитысячных купюр.

«Я теперь буду сжигать зарплаты людей, которые опаздывают ко мне. Просто буду сжигать на их глазах. Они будут приходить ко мне, а я буду сжигать их деньги и говорить: „Вот ваша зарплата, и я ее сожгла“. Интересно будет посмотреть на их лица», — заявила Зотеева.

В том же году блогер вылила кофе на курьера, который был без маски и перчаток и, по ее мнению, нарушил санитарно-гигиенические стандарты в пандемию. За этот скандал известный сервис по доставке еды внес Дарью в свой черный список.

Зотеева потратила часть заработанных денег на изменение внешности: она увеличила филлерами губы, сделала пластику ягодиц и увеличила грудь.

Фото: Социальные сети Инстасамка (Дарья Зотеева)

Какие песни выпустила Инстасамка

Блогер начала записывать треки в 2019 году. Она выпустила альбомы Born to Flex и «Трипл малыш», где в большинстве рэп-композиций поднимаются темы денег и криминала. Позже она добавила в треки истории о сексе. В одном из хитов Lipsi ha Зотеева поет: «И никто себе не представляет, как я трахаюсь с ним в зале, моя жопа больше, чем у Вали».

С 2022 года песни Зотеевой стали меняться: никаких наркотиков, больше фраз о любви и отношениях, никакого мата. В 2023-м она записала поп-хит «За деньги да», который ротируется на радио и телевидении, выпустила вместе с Лолитой клип «На Титанике», перепела песню Валерии «Маленький самолет» для ее трибьют-альбома.

Как Инстасамка встретилась с Мизулиной

В январе 2023 года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обвинила Инстасамку в пропаганде наркотиков и сексуальном развращении молодежи. Весной у артистки должен был состояться гастрольный тур, и, хотя она заявляла, что песни будут без мата и прочего нежелательного контента, он сорвался.

В мае 2023 Екатерина Мизулина встретилась с популярными у российской молодежи исполнителями. Общественность узнала об этом благодаря Инстасамке, которая опубликовала у себя в блоге совместное фото с Мизулиной, хотя была договоренность, что снимки с мероприятия в закрытом формате не будут нигде опубликованы.

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина

«Цель встреч — профилактическая и просветительская. Как оказалось, большинство их этих исполнителей не знакомы с законодательством нашей страны. Многие из них — очень юные граждане. Они нарушают закон, но не понимают, что они это делают. Проходило это обычно в таком мирном, добром формате. Они задавали определенные вопросы, мы на них отвечали, — пояснила тогда глава Лиги.

На встрече молодые исполнители обещали, что удалят из интернета контент, не соответствующий законодательству, но Инстасамка пока так не сделала.

Почему Инстасамку обвиняют в плагиате образа и треков

Зотееву неоднократно обвиняли в плагиате, причем не только внешнего образа, но и треков. Так, на шоу Басты «Вопрос ребром» одна из зрительниц включила на смартфоне треки Инстасамки и американской рэперши Cardi B, чтобы продемонстрировать их схожесть. В ответ Зотеева заявила, что, возможно, она просто вдохновилась творчеством коллеги.

В 2021 году российская рэперша Jizzy B (Лариса Анникова) на YouTube-шоу рассказала, что по заданию команды Инстасамки она написала, точнее переписала для нее, шесть треков, используя в качестве основы хиты зарубежных исполнителей, включая Cardi B. По словам девушки, Зотеева обещала ей 15 тысяч рублей за работу, но так и не заплатила.

Певицу Инстасамку обвиняли также в копировании самого образа Cardi B. Зрители и журналисты отмечали, что блогер тоже делает акцент на ягодицы, яркий цвет волос, у нее похожие макияж и манера одеваться.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Инстасамка (Дарья Зотеева)

Почему Инстасамка популярна

Певец Юрий Лоза в разговоре с журналистом NEWS.ru отметил, что ему понятно, почему такие персонажи, как Инстасамка, становятся популярными у молодежи. По его мнению, первая причина — это механизм набора подписчиков, вторая — их желание копировать блогера, чтобы достичь такого же успеха.

«Первые подписчики, 150, 200, 300 тысяч покупаются, накручиваются, а потом остальные приходят посмотреть, на что подписались предыдущие. Когда они видят миллион подписчиков, они приходят посмотреть для того, чтобы потом скопировать алгоритм поведения и набрать себе столько же», — предположил артист.

Лоза считает, что копировать популярных блогеров абсолютно бесполезно, это не работает. По его словам, «когда появляется один кривляка, второй такой же уже не нужен».

Что касается обвинений Инстасамки в плагиате, исполнитель хита «Плот» считает, что копирование западной музыки присуще российским исполнителям.

«Первые песни Гребенщикова — это же просто переводы английских текстов, которые совершенно не читаются на нашем языке. Все эти образы — поезд в огне, гарсон номер два, это все оттуда взято. То же самое у нас было, копировали сначала западное, а потом начинали делать что-то свое», — высказал мнение Лоза.

Бывший продюсер группы «Тату» Леонид Дзюник считает, что Инстасамку нельзя называть популярной артисткой. По его мнению, это «продукт блогосферы, ее песни не несут абсолютно никакой смысловой нагрузки». Как добавил продюсер, молодежи нравится образ циничной Инстасамки, потому что люди в юном возрасте в принципе любят протест.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Инстасамка (Дарья Зотеева)

«Молодежь еще не понимает, они не могут отличить добро от зла, хорошее от плохого, и их пичкают этими уродами. Ничего талантливого там нет, ее такую сделали, приготовили, кушайте, не подавитесь, называется», — считает Дзюник.

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов согласен с коллегой, но отмечает определенную харизму у Инстасамки.

«Благодаря тем самым роликам кринжовым, мне кажется, бестактным и беспонтовым, она стала популярной среди подростков и молодежи в возрасте до 25 лет. Для людей другого уровня и другого возраста она выглядит как бездарная девка», — заявил продюсер.

По мнению Дворцова, Инстасамка не сможет долго оставаться популярной. Он также дал совет, как Зотеевой оставаться в тренде.

«Ее образ Инстасамки продержится максимум как проект еще года-два. И, может быть, если она одумается, поменяется, сделает нормальный образ, начнет заниматься вокалом, то она останется в шоубизнесе и будет выступать с нормальными артистами», — резюмировал Дворцов.

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