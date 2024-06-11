Отъезд из России, помощь беженцам, ОАЭ: куда пропала Виктория Лопырева

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Виктория Лопырева

Модель и телеведущая Виктория Лопырева уехала из России в ОАЭ. Чем она занимается сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Лопырева

Виктория Лопырева родилась 26 июля 1983 года в Ростове-на-Дону. После окончания средней школы она поступила в Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), где получила специальность «управление предприятием».

Работе менеджера Лопырева предпочла карьеру модели: она принимала участие во многих конкурсах красоты, стала победительницей «Фотомодели Дона» и «Ростовской красавицы».

В 20-летнем возрасте Лопырева получила титул «Мисс Россия».

«Должна признать, что конкурсы меня закалили. Когда попадаешь в коллектив из 50-80 очень красивых девушек, каждая из которых претендует на корону, сразу мобилизуешься. Побеждает ведь не просто самая красивая — красота понятие достаточно субъективное. Нужен еще характер, умение ставить перед собой цель и добиваться ее», — делилась модель.

В 2005 году она стала соведущей программы «Вопрос, еще вопрос» на НТВ, затем вела передачу о моде на МУЗ-ТВ. Помимо этого, модель работала в передаче «Футбольная ночь» на НТВ вместе со спортивным комментатором Георгием Черданцевым.

Во время чемпионата мира по футболу в России 2018 года Лопырева была послом своего родного города Ростова-на-Дону на ЧМ. Перед чемпионатом модель участвовала в жеребьевке турнира в Кремле.

С 2017 года Лопырева — посол ФИФА.

Фото: Ведяшкин Сергей/ /Агентство «Москва» Футболист, чемпион мира и Европы, двукратный победитель Кубка конфедераций в составе сборной Франции Марсель Десайи, телеведущая, посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева на открытии тематического парка Кубка конфедераций

Что известно о личной жизни Лопыревой

В 2011 году Виктория Лопырева состояла в отношениях с певцом Владом Топаловым.

В 2012 модель начала встречаться с футболистом Федором Смоловым. В 2013 году пара сообщила о помолвке. Спустя время Лопырева и Смолов организовали торжественную церемонию на Мальдивах, где обменялись кольцами, однако в 2015 году они расстались, так и не поженившись.

Лопыревой также приписывали роман с народным артистом России Николаем Басковым, но она утверждала, что они «очень хорошие друзья».

«Мы — очень хорошие друзья. Мне кажется, в этом ответе все понятно», — комментировала Лопырева в интервью Надежде Стрелец.

В 2019 году модель вышла замуж за предпринимателя Игоря Булатова, от которого родила сына Марка-Лионеля.

Отношения Лопыревой и Булатовой активно обсуждались в прессе, поскольку, по информации СМИ, телеведущая увела возлюбленного у дочери строительного магната и своей подруги Таты Карпетян. При этом модель утверждала, что никогда не дружила с экс-женой Булатова.

Сейчас телеведущая и бизнесмен не живут вместе, но они по-прежнему женаты.

«Мы женаты, но живем отдельно. В каждом браке существуют кризисные годы. У нас есть проблемы, но я искренне надеюсь, что нам хватит мудрости, уважения и любви, в первую очередь к нашему сыну, чтобы правильно выйти из этой ситуации», — объясняла Лопырева.

Недавно Telegram-канал «Антиглянец» предположил, что муж заслуженной артистки РФ Алсу, бизнесмен Ян Абрамов мог встречаться Лопыревой. По данным канала, еще в прошлом году появились слухи о том, что предприниматель «увлекся белокурой легендой Дубая».

Также стало известно, что Алсу не живет с супругом с прошлого года.

«Ян Абрамов увлекся белокурой легендой Дубая. На „В“ начинается, на „Лопырева“ заканчивается», — говорилось в публикации.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Игорь Булатов и Виктория Лопырева

Как Лопырева помогала беженцам

В 2014 году Виктория Лопырева и Федор Смолов оказали помощь беженцам с востока Украины.

«Навестили школьников из семей беженцев. В ПВР Свердловской области люди живут нормально, решили в этот раз оказать точечную помощь семьям, которым сейчас особенно тяжело. Привезли гуманитарную помощь и спортивную форму для ребят. Пропагандируем здоровый образ жизни», — рассказывала модель в соцсетях.

Где сейчас живет Лопырева, чем занимается

Сейчас Виктория Лопырева вместе с сыном живет в ОАЭ. Она получила золотую резидентскую визу страны, которая выдается на 10 лет.

По словам модели, она выбрала Дубай из-за безопасности и климата.

«Я выбрала ОАЭ из-за безопасности, климата (я люблю тепло), локации (удобно путешествовать), возможностей продолжать международную карьеру (Expo, World Cup), возможности видеть своих друзей из разных стран, хорошей школы для сына, удобной временной зоны и возможности летать домой в любое время», — рассказывала модель.

С 2014 года Лопырева проводит в Дубае гала-ужин Russian Gala, на который она приглашает гостей со всего мира. Однако последние два года мероприятие не проводилось, поскольку, по мнению модели, «нельзя устраивать пир во время чумы».

В ОАЭ Лопырева продолжает заниматься проектами. При этом она не исключает, что может вернуться в Россию.

«Если бы в Москве было море и было потеплее, то это был бы лучший город на Земле. Я все там люблю. Не исключаю, что года через два туда вернусь», — говорила телеведущая.

Лопырева много путешествует. Сейчас, исходя из соцсетей модели, она находится в Стамбуле.

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