Суд в США, кража денег, скандал с «Ворониными»: как живет Екатерина Волкова

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Екатерина Волкова

Актриса Екатерина Волкова обрела популярность благодаря роли Веры в сериале «Воронины». Что известно о карьере и личной жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Екатерина Волкова

Екатерина Волкова родилась 15 января 1982 года в Таллине, ее отец служил дипломатом в посольстве. После окончания Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина она была принята в труппу Государственного театра киноактера.

Первый раз Волкова появилась на экранах в рекламе кубиков для бульона, затем снималась во второстепенных ролях в сериалах «Любовь как любовь», «Кто в доме хозяин?», «Монтекристо». В 2009 году артистка получила главную роль в сериале «Воронины», после выхода которого вошла в тройку лучших российских актрис.

Позднее Волкова также снималась в картинах «Я остаюсь», «Шальной ангел», «Уроки выживания», «Любовь лечит». По словам артистки, из-за роли в ленте «Воронины» ее не утверждают на драматические роли.

Что известно о личной жизни Екатерины Волковой

Екатерина Волкова в 2010 году вышла замуж за танцовщика Андрея Карпова. Спустя год после свадьбы у пары родилась дочь Елизавета. Артистка на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» призналась, что однажды ее отношения с мужем были на грани распада, когда он участвовал в шоу «Танцы со звездами» в паре с актрисой Еленой Подкаминской.

«Я не знаю, что там было на самом деле. Муж сам повел себя не лучшим образом. Он постоянно говорил, что они с Леной там-то, обедают вместе, отдыхают, работают. Меня это все раздражало, я же ревнивая. Причем Лена отказывалась со мной разговаривать и обсуждать эту ситуацию. В какой-то момент мои нервы были на пределе. А недавно мы с Леной пересеклись на одном мероприятии и прекрасно побеседовали. В отношениях с мужем сейчас также нет никаких проблем», — объяснила Волкова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Екатерина Волкова

Какие скандалы связаны с Екатериной Волковой

В 2023 году брат Екатерины Волковой Леонид оказался на скамье подсудимых в США, его подозревают в убийстве и расчленении. Он жил в Америке с женой и двумя детьми. Актриса подтвердила, что обвиняемый ее родственник, однако она считает его невиновным.

«Да, это мой брат. Да, несколько дней назад его арестовали в США. Да, его обвиняют в очень серьезном преступлении. Мы пытаемся установить связь с ним и адвокатом, но пока безуспешно. Но семья не сомневается в невиновности Лени. Я люблю и не отрекаюсь от брата», — сказала Волкова.

В марте Екатерина Волкова рассказала, что перевела мошенникам 50 тысяч рублей, когда хотела купить редкие корма для собак. Артистка сообщила в своем Telegram-аккаунте, что наткнулась на аферистов, когда искала каналы, где можно заказать корма для животных, которые сейчас сложно найти в России.

«Знаю, что подобных историй вагон, из каждого утюга предупреждают о новых схемах обмана. Но я не могу смириться с мыслью, как можно наживаться на животных, детях, так цинично морочить голову беззащитным пенсионерам», — поделилась актриса.

Чем сейчас занимается Екатерина Волкова

Екатерина Волкова в 42 года продолжает творческую карьеру. Она гастролирует по России с постановкой «Феноменальный успех» и продолжает сниматься в кино.

На настоящий момент артистка задействована в съемках продолжения сериала «СуперИвановы» и в спин-оффе «Ворониных», который выйдет под названием «Костя-Вера». Волкова в мае отреагировала на конфликт вокруг ее экранной дочери Марии Ильюхиной, которую не пригласили в продолжение ленты.

«Решение о замене не только Маши [Ильюхиной], но и всех персонажей-детей принимают канал и авторы нового сериала, которые пришли к выводу, что хотят видеть в данных ролях других актеров, опираясь на их внутренние критерии и ощущения, которым они следуют в рамках успешного проекта „Воронины“ много лет подряд», — объяснила решение режиссеров Волкова.

Актриса не высказывается на политические темы. В день начала спецоперации она написала в своих соцсетях, что «иногда все хотелки сужаются только до одной мысли, имя ей „МИР“».

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