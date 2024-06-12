Последние новости шоу-бизнеса 12 июня: истерика Киркорова, долг Кологривого

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Филипп Киркоров, Никита Кологривый

Певец Филипп Киркоров устроил истерику из-за махрового халата, актер Никита Кологривый погасил долг перед ФНС, а Инстасамка выиграла суд у шоумена Станислава Ярушина. Какие последние новости шоу-бизнеса 12 июня?

Почему Киркоров устроил истерику

Недавно народный артист России выпустил совместную с певцом Олегом Майами композицию «Стирай». В новом ролике в своем YouTube-канале Майами признался, что остался под впечатлением от сотрудничества с поп-королем.

В частности, он рассказал, что Киркоров привез на съемочную площадку четыре чемодана одежды элитных брендов и много пар обуви стоимостью от 100 до 300 тысяч рублей. Майами подчеркнул, что сам он взял с собой всего три пары ботинок. Больше всего артисту понравились серебряные туфли поп-короля, которые он назвал ластами.

Кроме того, по словам Майами, на съемках Киркоров устроил истерику по телефону из-за того, что ему не вернули «очень красивый» махровый халат.

«Это, знаешь, как богатые считают свои деньги… Вот, пожалуйста, устраивает истерику из-за халата», — высказался о поведении народного артиста Майами.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Что известно о долгах Кологривого

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» погасил долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Как сообщает MK.RU со ссылкой на Telegram-канал SHOT, общая сумма задолженности составляла 1,4 млн рублей, в мае Кологривому удалось закрыть половину суммы, а сейчас и оставшуюся часть. По данным источника, актер внес последний платеж 11 июня.

«Долг перед ФНС у Никиты висел с апреля. Изначально сумма была около 1,4 млн рублей. Тогда налоговая прислала ему уведомление с требованием оплатить задолженность, иначе угрожала заблокировать счета или создать проблемы с выездом за границу. Кологривый признавал свои проблемы с долгами и говорил, что не умеет правильно обращаться с деньгами и просто спускает их. Но, кажется, история с ФНС его чему-то да научила. Актер прилежно гасил долг частями. В мае ему удалось погасить половину суммы, а теперь и всю целиком», — пишет Telegram-канал.

В апреле SHOT писал, что артисту пришло уведомление от ФНС с требованием погасить задолженность, иначе ему назначат штраф в размере 20% от суммы налога, а также наложат арест на банковский счет.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Никита Кологривый

Почему Инстасамка судилась с Ярушиным

Исполнительница Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) выиграла суд против актера и шоумена Станислава Ярушина по делу об авторских правах. Причиной иска, который подал директор Инстасамки Максим Столяров, стал кавер на песню певицы «За деньги — да», который исполнила Mia Boyka (Мария Бойко) на шоу Ярушина MUZLOFT. При этом в суд обратились именно против актера, а не певицы. Дворец правосудия частично удовлетворил иск Зотеевой, сообщает KP.RU.

По данным издания, Ярушина обязали удалить кавер, а также выплатить компенсацию за неправомерное использование музыкального произведения «За деньги — да» в размере 2 млн рублей. Кроме того, артист должен оплатить расходы на услуги по фиксации правонарушения и оформлению нотариального протокола осмотра в размере 43 650 рублей, на оплату юридических услуг в размере 150 тысяч рублей и по оплате государственной пошлины в размере 39 тысяч рублей.

По данным СМИ, изначально Инстасамка хотела судиться с Mia Boyka за исполнение ее хита. Как сообщал Telegram-канал Super.ru, Mia Boyka получила звонок от команды рэперши, во время которого представители Зотеевой потребовали от нее публично высказаться о своей ошибке. При этом сама Бойко извиняться не стала.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Инстасамка (Дарья Зотеева)

Какие последние новости о Нюше

Согласно информации SHOT, исполнительница Нюша возобновляет выступления на корпоративных мероприятиях.

«Певица, которая недавно заявила в интервью, что оставила детей с их папой Игорем Сивовым в Дубае и „если очень соскучится, то может прилететь“, не стала взвинчивать цены на свое выступление после декрета. В 2018 году Нюша впервые стала мамой, родила дочь Серафиму-Симбу. В декабре 2021-го у Нюши и Игоря Сивова родился сын. Сейчас певица продолжает сценическую карьеру — потанцевать под хиты „Выше“, „Выбирать чудо“ и „Наедине“ стоит так же, как и шесть лет назад», — сообщает источник.

По данным Telegram-канала, концерт с участием Нюши стоит 3 млн рублей, а в райдер исполнительницы вошли, в частности, коньяк либо виски с выдержкой не менее 18 лет.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Нюша (Нюша Шурочкина)

«Пригласить звезду нулевых на концерт стоит 3 млн рублей. В гримерке должны быть либо коньяк, либо виски с выдержкой не менее 18 лет. Основное питание Нюша и коллектив покупают сами, но за предоставленные организаторами суточные (для певицы — около 19 тысяч рублей, для коллектива — 9500 рублей)», — добавляет SHOT.

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