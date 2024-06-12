В Сеть утек скромный райдер певицы Нюши SHOT: в райдер Нюши входят коньяк и виски с выдержкой не менее 18 лет

Фото: Panama Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нюша

Telegram-канал SHOT обнародовал райдер певицы Нюши, в который вошли коньяк либо виски с выдержкой не менее 18 лет, а также суточные траты в размере 19 тысяч рублей. По информации канала, их Нюша тратит на питание для себя, питание коллектива оплачивается отдельно. В публикации уточняется, что концерт с участием знаменитости стоит 3 млн рублей.

SHOT уточнил, что ценник у Нюши не изменился с 2018 года, кроме того, она готова сделать скидку в размере 2,5%. Известно, что в 2021 году певица во второй раз стала мамой, поэтому концерты она возобновила лишь недавно. Первую дочь Серафиму-Симбу она родила в 2018 году, а через три года она родила мальчика от Игоря Сивова. SHOT сообщил, что в настоящее время дети живут с отцом в Дубае.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что певица Ольга Бузова подняла сумму своего гонорара на миллион рублей: сейчас за концерт придется отдать 4,5 млн рублей, но с недавним скандалом из-за наряда это не связано. Канал пишет, что к следующим новогодним праздникам цена за 45–50 минут выступления певицы поднимется примерно до 6 млн. По информации журналистов, райдер певицы стандартный: она требует машину представительского класса, желательно из Германии, с водителем, который не идет первым на контакт.