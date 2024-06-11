У Киркорова заметили новые татуировки Появилось фото Киркорова с новыми татуировками на ногах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров посетил мероприятие по случаю дня рождения дочери Ани Лорак и был замечен с новыми татуировками. Кадры представил Telegram-канал «Светский хроник». На фотографии гость обнимает виновницу торжества и певицу, а сквозь его дырку на джинсах виднеются черные рисунки.

Для празднования дня рождения дочери артистки Киркоров выбрал расписанную синими узорами белую рубашку и обувь в тон. На ногах у певца были белые джинсы с небрежными дырками. Сквозь одну из них и виднелась возможная новая татуировка. Дополнял образ Киркорова шейный платок и ремень люксового сегмента. Из привычного в его наряде остались очки и улыбка.

Поклонники под публикацией допустили, что под джинсами у Киркорова могут быть колготки. Некоторые отметили, певец «никак не может смириться с возрастом».

Ранее артист признался, что периодически думает о смерти. По словам Киркорова, он пытается избавляться от этих мыслей, поскольку «уныние — это смертный грех». Певец отметил, что сам выступает в роли собственного психотерапевта, успокаивая себя беседами о детях и отце. Однако периодически его «накрывает». Артист уточнил, ему хочется уснуть и не проснуться, и он не стесняется это сказать. Такое явление, впрочем, является мимолетным для певца.