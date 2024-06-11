Максим Галкин: последние новости 11 июня, новое заявление о войне с ХАМАС

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) вновь высказался о ситуации в Израиле. Какие еще последние новости об артисте известны сегодня, где он находится сейчас?

Что Галкин сказал о ситуации в Израиле

Максим Галкин опубликовал новую запись в соцсетях, в которой вновь заявил о своей поддержке Израиля. По словам шоумена, «ХАМАС выдает лживую статистику», а «Газа абсолютно свободна с 2005 года».

Также юморист высказался о заложниках. Он отметил, что они не выглядят истощенными, поскольку «их кормили хлебом и кашей и они не двигались». По мнению Галкина, это доказывает, что проблем с едой в Газе нет.

Артист также назвал «рецепт мира»: он считает, что ХАМАС должно вернуть заложников и выдать преступников, и тогда «больше никто не погибнет».

Ранее Галкин в соцсетях опубликовал новость о похоронах командира спецназа полиции Арнона Заморы, которые состоялись 9 июня на горе Герцль в Иерусалиме. Комик назвал Замору «героем», так как он «скончался от ранений, полученных в ходе операции по освобождению заложников». Также артист показал несколько снимков с освобожденными заложниками и сообщил, что гордится Израилем и «нигде не встречал такой высокой цены жизни каждого гражданина».

Фото: Социальные сети Максим Галкин

Где сейчас находится Галкин

Максим Галкин и его жена народная артистка СССР Алла Пугачева путешествуют между Израилем и Кипром. Последние снимки шоумен публиковал из Тель-Авива — туда они с Примадонной уехали после начала спецоперации в 2022 году.

В апреле этого года супругов заметили на одной из улиц Кипра. По данным 7days.ru, у Галкина и Пугачевой есть недвижимость в городе Лимасоле.

По мнению экс-депутата Госдумы Романа Худякова, артисты в скором времени планируют переехать в Нью-Йорк, где у них есть две квартиры. Общественник считает, что Пугачева в Америке будет «доживать одна», а Галкин займется воспитанием их детей — двойняшек Лизы и Гарри.

«Они планируют бежать в Нью-Йорк, где, как я уже писал, они приобрели две квартиры. Видимо, для раздельного быта», — уверен Худяков.

Что известно о ближайших концертах Галкина

Максим Галкин продолжает гастролировать.

В ближайшее время он выступит в Лиепае (7 августа), Резекне (8 августа), Юрмале (9 августа), Рое (11 августа), Даугавпилсе (14 августа), Цесисе (15 и 16 августа), Вене (6 октября), Амстердаме (8 октября), Майами (19 октября), Шарлотте (20 октября), Атланте (22 октября), Тампе (23 октября), Вашингтоне (24 октября), Нью-Йорке (26 октября), Балтиморе (29 октября), Филадельфии (31 октября), Бостоне (2 ноября), Чикаго (3 ноября), Хьюстоне (5 ноября), Далласе (7 ноября), Денвере (9 ноября), Сиэтле (10 ноября), Сан-Франциско (13 ноября), Сан-Диего (15 ноября), Лос-Анджелесе (16 ноября), Эдмонтоне (19 ноября), Ванкувере (21 ноября), Торонто (23 ноября) и Монреале (24 ноября).

Кроме того, у комика уже запланированы концерты на 2025 год. Артист со своей программой приедет в Лондон (4 марта), Варшаву (6 марта), Цюрих (9 марта) и Женеву (10 марта).

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