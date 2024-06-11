«Леня сделал все так быстро»: Дибров рассказал о спасении Якубовичем Дибров рассказал, как Якубович спас ему жизнь во время инсульта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Дибров

Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал в беседе с Надеждой Стрелец о перенесенном в 2020 году инсульте. Артист признался, что жизнь ему спас коллега Леонид Якубович.

В этот момент рядом с Дибровым была супруга Полина, ей телеведущий также очень благодарен. Он вспомнил, как почувствовал ухудшение состояния, ужас и потерю сознания. Дибров остался жив благодаря помощи друга.

Леня сделал все так быстро… Меня ждал академик Боткинской больницы, нашпигованной самой последней медицинской аппаратурой, — вспомнил Дибров.

Телеведущий сделал все для восстановления речи и подвижности тела. Он шил и играл на гитаре, разговаривал сам с собой. Так ему удалось восстановиться.

Ранее Дибров признался, что допускает возможность романа своей супруги Полины с другим мужчиной. По его словам, жене подбрасывают записки с номерами телефонов в кабриолет. Однако телеведущий уточнил, что делает все возможное, чтобы удержать интерес молодой партнерши. Телеведущий уверен, что освежить отношения можно номером люкс в хорошем отеле. По его словам, тогда не будет «осточертения» друг к другу и скуки. Дибров уверен, что именно поэтому его жена просто посмеивается над всеми другими мужчинами, оказывающими ей внимание.