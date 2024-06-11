«Дура дурой, а вас перехитрила»: Дибров высказался о «глупости» Бузовой Дибров назвал интересной совместную работу с Бузовой на ТВ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Дибров

Телеведущий Дмитрий Дибров в интервью Надежде Стрелец посмеялся над слухами о глупости своей соведущей в шоу «Это нормально?» Ольги Бузовой. По его словам, некоторые друзья-интеллектуалы иронизируют над проектом, аргументируя это тем, что певица — «дура». Дибров отметил, что многие из критиков не представляют, как можно набрать 25 млн лояльных подписчиков в соцсетях и зарабатывать на этом деньги. Телеведущий также назвал работу с Бузовой интересной и признался, что многому у нее учится.

Надо мной смеются мои друзья-интеллектуалы. Главные аргументы против — «она — дура». Но ее 25 миллионов подписчиков наводят меня вот на какую мысль: дура дурой, а вас-то она перехитрила. Может, вы сходите к своему начальнику отдела сбыта и спросите, что такое 25 миллионов лояльных клиентов? Так кто дура: она или вы? Что в ней находят 25 миллионов людей? Я стою рядом и слушаю. Она меня учит этому! — признался Дибров.

Телеведущий отметил, что работа с бывшей ведущей «Дома-2» стала для него «выходом из зоны комфорта». По его словам, если бы он и дальше сидел в своем шоу «Кто хочет стать миллионером?», он бы не смог профессионально развиваться.

Ранее Бузова едва не упала, когда выходила из машины в Благовещенске, куда приехала в Амурский государственный университет в рамках съемок проекта «Ольга Вузова». Поклонники звезды опубликовали в соцсетях видео, на котором можно заметить, как она спотыкается на высоких каблуках под испуганные возгласы фанатов, но ее успевают подхватить помощники.

До этого сотрудники управления Следственного комитета РФ по Башкирии приступили к изучению жалоб пользователей социальных сетей на откровенный наряд Бузовой. Певица появилась на концерте в Уфе в кожаном боди. Мероприятие проходило в День защиты детей, что и вызвало возмущение общественности.