Следком взялся за кожаные трусы Бузовой СК проверяет жалобы на наряд Бузовой во время выступления в Уфе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Управления Следственного комитета РФ в Башкирии приступили к изучению жалоб пользователей социальных сетей на откроенный наряд Ольги Бузовой, передает РИА Новости. Певица появилась на концерте в Уфе в кожаном боди. Мероприятие проходило в День защиты детей, что и вызвало возмущение общественности.

Сообщения по данному факту, поступившие посредством социальных сетей, в Следственном управлении, приняты, — рассказали журналистам в ведомстве.

Исполнительница появилась на открытии VK Fest 2024 в парке «Ватан» 1 июня. Там она поздравила гостей фестиваля с Международным днем защиты детей, однако некоторые сочли ее образ не соответствующим празднику.

На произошедшее уже обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, сравнив скандал вокруг Бузовой с «голой» вечеринкой Анастасии Ивлеевой. Мизулина выразила солидарность с возмущенными поведением артистки жителями региона, а также отнесла Бузову к той части населения России, которая живет «в каком-то другом мире».

Прокомментировал ситуацию и депутат Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров. В публикации на своем Telegram-канале он выразил сомнение в адекватности артистки из-за того, что она предстала на сцене перед юными зрителями в откровенном наряде.