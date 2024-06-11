Бузова запуталась в каблуках, напугала фанатов и попала на видео Ольга Бузова споткнулась и едва не упала, выходя из машины в Благовещенске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Телеведущая и певица Ольга Бузова едва не упала, когда выходила из машины в Благовещенске, куда она приехала в Амурский государственный университет в рамках съемок проекта «Ольга Вузова». Поклонники звезды опубликовали в соцсетях видео, на котором можно заметить, как она спотыкается на высоких каблуках под испуганные возгласы фанатов, но ее успевают подхватить помощники.

Бузова лишь вскрикнула, проверила, цел ли каблук, и пошла дальше. На входе в университет артистку встретили громкими криками и аплодисментами. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) знаменитость позже поблагодарила жителей Благовещенска за теплый прием.

Ранее сотрудники управления Следственного комитета РФ по Башкирии приступили к изучению жалоб пользователей социальных сетей на откровенный наряд Бузовой. Певица появилась на концерте в Уфе в кожаном боди. Мероприятие проходило в День защиты детей, что и вызвало возмущение общественности.

Telegram-канал Baza сообщил, что Бузова подняла свой гонорар на миллион рублей: сейчас за концерт придется отдать 4,5 млн рублей, но с недавним скандалом из-за наряда это не связано. Канал пишет, что к следующим новогодним праздникам цена за 45–50 минут выступления певицы поднимется примерно до 6 млн.