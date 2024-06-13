Разлука с детьми, развод с Лазаревой, отъезд из РФ: как живет Михаил Шац

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказал, что после переезда в Израиль стал значительно реже видеться с детьми. Что об этом известно, как живет шоумен?

Почему Шац не видится с детьми

В интервью YouTube-каналу Sheinkin 40 телеведущий отметил, что все его наследники находятся в разных странах. Двое старших живут в Лиссабоне, а младшая в этом году заканчивает школу в Англии, но больше всего времени она проводит в Испании. А между Англией и Испанией находится с мамой Татьяной Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Младшей дочери звезды Антонине скоро исполнится 18 лет. Шац пожаловался, что именно с ней ему сложнее всего пересечься. Он подчеркнул, что с ней общается очень мало, впервые за длительный срок шоумен увидит дочку только в конце месяца.

Юморист добавил, что разлука с детьми — самое тяжелое последствие его переезда в Израиль. Он назвал это плачевным итогом последних двух лет.

При этом со старшей дочерью Михаил не только видится чаще, но и работает. 25-летняя Соня совместно с отцом принимала участие в записи подкастов для YouTube, а также выступала на разогреве на его концертах. Сейчас девушка живет в Португалии и строит музыкальную карьеру. Отец поощряет увлечение дочери.

Артист рассказал, что во время своего европейского тура последние концерты у него были в Лиссабоне и Порту, и он пошел на эксперимент: вместо разогревающего комика перед его концертом выпускали Соню с ее музыкальной группой. По словам Шаца, это гордость и счастье, когда выступаешь с дочерью.

Что известно о разводе Шаца с Лазаревой

26 января Лазарева сообщила о разводе с Шацем. Артистка назвала это первым в истории России разводом двух иноагентов. Она добавила, что вместе с супругом многое пережила за годы совместной жизни.

Лазарева отметила, что сдержала данное подписчикам обещание лично сообщить о расторжении их с Шацем брака. По словам телеведущей, теперь она стала свободной женщиной. Лазарева подчеркнула, что ни она, ни супруг не откажутся от своего статуса родителей троих детей — двух общий дочерей Софьи и Антонины, а также сына телеведущей от других отношений Степана.

Телеведущая пожелала подписчикам семейного счастья. Она призвала жить в браке, будучи счастливыми, а если так не получается, то следует разойтись, не думая о мнении общественности, следящей за жизнью пары.

В мае 2021 года Лазарева опубликовала пост, в котором рассуждала об измене и предательстве. Она отмечала, что многие сталкивались с этим в жизни, становясь той или иной стороной супружеской неверности.

Актриса задалась вопросом, почему ложь и обман сопровождают людей в течение всей жизни. По ее словам, каждая распознанная ложь отзывается болью и наносит травму, требующую долгого лечения. Лазарева не уточняла, причину появления поста.

При этом Telegram-канала «Небожена» со ссылкой на друзей пары сообщал, что Шац является сексоголиком. Кроме того, журналисты упрекали артиста в психологическом и финансовом насилии над женой. По информации администраторов канала, Шац изменял супруге на глазах общих друзей и знакомых.

«Шац не дает Тане работать, ограничил в финансах, высылает ей всего лишь €1500 в месяц. Он отрезал ее от подруг, говорит, что она психически больна, навязал ей чувство вины. Вот кто настоящая причина ее бед — сексоголик и психопат Михаил Шац, отправивший родную жену в испанскую ссылку», — говорилось в посте.

Почему Михаил Шац уехал из России

Михаил Шац рассказывал, что получил израильское гражданство в 2015 году, однако переехать решился только после начала спецоперации. Комик объяснял, что выбрал Израиль, так как у него «возникла тяга к корням».

Изначально Шац уехал из России в Испанию к супруге. Однако в июне телеведущая сообщила, что ее муж теперь живет в Израиле, где планирует продолжать карьеру в стендапе. Шац и Лазарева объявили о расставании в 2021 году, но официально они до сих пор не разведены.

Артист в интервью признавался, что по сей день испытывает неуверенность после переезда в Израиль. Шац заявлял, что живет в постоянном стрессе, но «работает над этим». Он называл эмиграцию «травмой» и отмечал, что в России у него, помимо имущества, осталось много друзей.

В сентябре прошлого года Минюст РФ признал актера иноагентом. Шац попал в соответствующий список за получение иностранного финансирования.

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