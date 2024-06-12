Народной артистке СССР Алле Пугачевой не хватает денег, однако вместо того чтобы вернуть себе расположение фанатов поздравлением с Днем России, она соглашается на корпоративы в Турции. Какие последние новости о Примадонне 12 июня?
Как Пугачева решила заработать в Турции
Блогер Сурен Каграманов, известный как автор проекта «Сорян, это пранк», во время интервью телеканалу «Краснодар» позвонил Александру Запорожцу, который представился директором Примадонны, и предложил певице выступить на дне рождения российского частного инвестора. Пранкер пообещал гонорар в 100 млн рублей за выступление артистки на частном корпоративе в Турции.
«Я представляю одного частного инвестора, у которого будет день рождения в Турции через 2 месяца. Возможно ли Аллу Борисовну пригласить?» — спросил пранкер.
Директор Примадонны внимательно выслушал поступившее предложение и попросил прислать в WhatsApp или Telegram исходные данные по мероприятию. По словам Каграманова, ранее менеджеры Пугачевой не соглашались на такие варианты сотрудничества.
«Раньше директора Пугачевой (речь идет о Елене Чупраковой. — NEWS.ru) сразу бросали трубки, когда слышали подобные предложения, а сейчас уже нет. Вероятно, у Аллы Борисовны заканчиваются деньги», — предположил блогер.
Поздравила ли Пугачева фанатов с Днем России
12 июня с 1990 года традиционно отмечается День России. В этот день российские знаменитости публикуют в социальных сетях патриотические посты и поздравляют поклонников и коллег с праздником. На протяжении нескольких лет Пугачева игнорирует эту традицию, и июнь 2024 года не стал исключением.
Артистка вновь не поздравила россиян с праздником страны. Ее супруг, шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) также остался в стороне. На их страницах в социальных сетях не появилось никакой тематической публикации.
Не поздравляла соотечественников звездная чета и с 9 мая. Пугачева впервые проигнорировала значимое для России событие.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Акция по созданию флага Российской Федерации из живых роз в Краснодаре в рамках празднования Дня России
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Участники акции «Бессмертный полк. Наши Герои» во время выноса флага на центральную набережную в рамках празднования Дня России
Фото: Александр Сухов/РИА Новости
Праздничный митинг в честь Дня России на центральной площади Ленина в Мариуполе
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Торжественная церемония поднятия государственного флага Российской Федерации на главной городской площади Краснодара в рамках празднования Дня России
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Екатеринбург. Участники певческого праздника «Хором славим Россию и город» в рамках празднования Дня России на территории Исторического сквера
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Парад дружбы народов в честь Дня России на территории Казанского Кремля
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Празднование Дня России на территории Международного детского центра «Артек» в Крыму
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Участники реконструкции исторического бального танца «Русский вальс на Ласточкином гнезде» в рамках празднования Дня России на территории дворца-замка «Ласточкино гнездо»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Кулачные бои в рамках фестиваля традиционных видов спорта, посвященного Дню России, 12 июня в Москве, в Коломенском
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Кулачные бои в рамках фестиваля традиционных видов спорта, посвященного Дню России, 12 июня в Москве, в Коломенском
Кулачные бои в рамках фестиваля традиционных видов спорта, посвященного Дню России, 12 июня в Москве, в Коломенском
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва
Праздник традиционного костюма и народных художественных промыслов в районе Коньково, приуроченный к Дню России
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»
Праздник традиционного костюма и народных художественных промыслов в районе Коньково, приуроченный к Дню России
Кто и за что похвалил Пугачеву
56-летний писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) назвал Примадонну представительницей русского шансона. По его мнению, певица стала «реинкарнацией великих женщин». Писатель считает, что Пугачева работала в рамках «нового фольклора», что делает ее «воплощением народной души» и «гениальным явлением», пишет The Voice.
В то же время Быков пренебрежительно отозвался о Пугачевой, заявив, что она исполняла пошлые композиции. Он заявил, что пошлость была стилистически доведена Примадонной до «совершенства, до хрустального звона».
В 2015 году Быков взял большое интервью у Пугачевой. Тогда артистка пожаловалась, что долгое время интеллигенция от нее «воротила нос».
Где находятся Галкин и Пугачева
Пара путешествует между Израилем и Кипром. Последние снимки Галкин публиковал из Тель-Авива — туда они с Примадонной уехали после начала спецоперации в 2022 году.
В апреле 2024 года супругов заметили на одной из улиц Кипра. По данным 7days.ru, у Галкина и Пугачевой есть недвижимость в городе Лимасоле.
aif.ru со ссылкой на Telegram-канал «НеМалахов» сообщало, что артистка намерена перебраться в Юрмалу. По информации инсайдеров, у Пугачевой возникли проблемы со здоровьем из-за жары на Кипре.
«На этой неделе столбик термометра достиг рекордного показателя — плюс 43 градуса. Из-за душной погоды и повышенной влажности Пугачева пожаловалась на общий упадок сил. Кроме того, у нее опухли ноги», — отмечает aif.ru.
Врач Дмитрий Омутных в беседе с «Абзацем» отметил, что в непривычном климате происходит сбой всех защитных иммунных механизмов организма. Кроме того, он отметил, что жаркий климат может сказаться на результатах проведенных пластических операций Пугачевой и привести к тому, что «тело будет выглядеть старше».
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