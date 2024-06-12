Алла Пугачева: новости 12 июня, молчание о Дне России, безденежье, переезд

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Народной артистке СССР Алле Пугачевой не хватает денег, однако вместо того чтобы вернуть себе расположение фанатов поздравлением с Днем России, она соглашается на корпоративы в Турции. Какие последние новости о Примадонне 12 июня?

Как Пугачева решила заработать в Турции

Блогер Сурен Каграманов, известный как автор проекта «Сорян, это пранк», во время интервью телеканалу «Краснодар» позвонил Александру Запорожцу, который представился директором Примадонны, и предложил певице выступить на дне рождения российского частного инвестора. Пранкер пообещал гонорар в 100 млн рублей за выступление артистки на частном корпоративе в Турции.

«Я представляю одного частного инвестора, у которого будет день рождения в Турции через 2 месяца. Возможно ли Аллу Борисовну пригласить?» — спросил пранкер.

Директор Примадонны внимательно выслушал поступившее предложение и попросил прислать в WhatsApp или Telegram исходные данные по мероприятию. По словам Каграманова, ранее менеджеры Пугачевой не соглашались на такие варианты сотрудничества.

«Раньше директора Пугачевой (речь идет о Елене Чупраковой. — NEWS.ru) сразу бросали трубки, когда слышали подобные предложения, а сейчас уже нет. Вероятно, у Аллы Борисовны заканчиваются деньги», — предположил блогер.

Поздравила ли Пугачева фанатов с Днем России

12 июня с 1990 года традиционно отмечается День России. В этот день российские знаменитости публикуют в социальных сетях патриотические посты и поздравляют поклонников и коллег с праздником. На протяжении нескольких лет Пугачева игнорирует эту традицию, и июнь 2024 года не стал исключением.

Артистка вновь не поздравила россиян с праздником страны. Ее супруг, шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) также остался в стороне. На их страницах в социальных сетях не появилось никакой тематической публикации.

Не поздравляла соотечественников звездная чета и с 9 мая. Пугачева впервые проигнорировала значимое для России событие.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Акция по созданию флага Российской Федерации из живых роз в Краснодаре в рамках празднования Дня России Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Акция по созданию флага Российской Федерации из живых роз в Краснодаре в рамках празднования Дня России Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Участники акции «Бессмертный полк. Наши Герои» во время выноса флага на центральную набережную в рамках празднования Дня России Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Участники акции «Бессмертный полк. Наши Герои» во время выноса флага на центральную набережную в рамках празднования Дня России Фото: Александр Сухов/РИА Новости Праздничный митинг в честь Дня России на центральной площади Ленина в Мариуполе Фото: Александр Сухов/РИА Новости Праздничный митинг в честь Дня России на центральной площади Ленина в Мариуполе Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Торжественная церемония поднятия государственного флага Российской Федерации на главной городской площади Краснодара в рамках празднования Дня России Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Торжественная церемония поднятия государственного флага Российской Федерации на главной городской площади Краснодара в рамках празднования Дня России Фото: Донат Сорокин/ТАСС Екатеринбург. Участники певческого праздника «Хором славим Россию и город» в рамках празднования Дня России на территории Исторического сквера Фото: Донат Сорокин/ТАСС Екатеринбург. Участники певческого праздника «Хором славим Россию и город» в рамках празднования Дня России на территории Исторического сквера Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Парад дружбы народов в честь Дня России на территории Казанского Кремля Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Парад дружбы народов в честь Дня России на территории Казанского Кремля Фото: Сергей Аверин/РИА Новости Автопробег в честь празднования Дня России в Донецке Фото: Сергей Аверин/РИА Новости Автопробег в честь празднования Дня России в Донецке Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Херсонская область. Геническ. Празднование Дня России Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Херсонская область. Геническ. Празднование Дня России Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Празднование Дня России на Центральной площади Владивостока Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Празднование Дня России на Центральной площади Владивостока Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Празднование Дня России на территории Международного детского центра «Артек» в Крыму Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Празднование Дня России на территории Международного детского центра «Артек» в Крыму Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Участники реконструкции исторического бального танца «Русский вальс на Ласточкином гнезде» в рамках празднования Дня России на территории дворца-замка «Ласточкино гнездо» Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Участники реконструкции исторического бального танца «Русский вальс на Ласточкином гнезде» в рамках празднования Дня России на территории дворца-замка «Ласточкино гнездо» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Кулачные бои в рамках фестиваля традиционных видов спорта, посвященного Дню России, 12 июня в Москве, в Коломенском Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Кулачные бои в рамках фестиваля традиционных видов спорта, посвященного Дню России, 12 июня в Москве, в Коломенском Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Кулачные бои в рамках фестиваля традиционных видов спорта, посвященного Дню России, 12 июня в Москве, в Коломенском Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Кулачные бои в рамках фестиваля традиционных видов спорта, посвященного Дню России, 12 июня в Москве, в Коломенском Кулачные бои в рамках фестиваля традиционных видов спорта, посвященного Дню России, 12 июня в Москве, в Коломенском Кулачные бои в рамках фестиваля традиционных видов спорта, посвященного Дню России, 12 июня в Москве, в Коломенском Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Новосибирск. Празднование Дня России на Михайловской набережной Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Новосибирск. Празднование Дня России на Михайловской набережной Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Празднования Дня России на улице Баумана в Казани Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Празднования Дня России на улице Баумана в Казани Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва Праздник традиционного костюма и народных художественных промыслов в районе Коньково, приуроченный к Дню России Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва Праздник традиционного костюма и народных художественных промыслов в районе Коньково, приуроченный к Дню России Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва» Праздник традиционного костюма и народных художественных промыслов в районе Коньково, приуроченный к Дню России Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва» Праздник традиционного костюма и народных художественных промыслов в районе Коньково, приуроченный к Дню России Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва» Праздник традиционного костюма и народных художественных промыслов в районе Коньково, приуроченный к Дню России Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва» Праздник традиционного костюма и народных художественных промыслов в районе Коньково, приуроченный к Дню России

Кто и за что похвалил Пугачеву

56-летний писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) назвал Примадонну представительницей русского шансона. По его мнению, певица стала «реинкарнацией великих женщин». Писатель считает, что Пугачева работала в рамках «нового фольклора», что делает ее «воплощением народной души» и «гениальным явлением», пишет The Voice.

В то же время Быков пренебрежительно отозвался о Пугачевой, заявив, что она исполняла пошлые композиции. Он заявил, что пошлость была стилистически доведена Примадонной до «совершенства, до хрустального звона».

В 2015 году Быков взял большое интервью у Пугачевой. Тогда артистка пожаловалась, что долгое время интеллигенция от нее «воротила нос».

Где находятся Галкин и Пугачева

Пара путешествует между Израилем и Кипром. Последние снимки Галкин публиковал из Тель-Авива — туда они с Примадонной уехали после начала спецоперации в 2022 году.

В апреле 2024 года супругов заметили на одной из улиц Кипра. По данным 7days.ru, у Галкина и Пугачевой есть недвижимость в городе Лимасоле.

aif.ru со ссылкой на Telegram-канал «НеМалахов» сообщало, что артистка намерена перебраться в Юрмалу. По информации инсайдеров, у Пугачевой возникли проблемы со здоровьем из-за жары на Кипре.

«На этой неделе столбик термометра достиг рекордного показателя — плюс 43 градуса. Из-за душной погоды и повышенной влажности Пугачева пожаловалась на общий упадок сил. Кроме того, у нее опухли ноги», — отмечает aif.ru.

Врач Дмитрий Омутных в беседе с «Абзацем» отметил, что в непривычном климате происходит сбой всех защитных иммунных механизмов организма. Кроме того, он отметил, что жаркий климат может сказаться на результатах проведенных пластических операций Пугачевой и привести к тому, что «тело будет выглядеть старше».

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