Обыски у брата Галкина: что известно, отношения с юмористом, связь с МО РФ

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Telegram-канал «112» сообщил, что у старшего брата юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Дмитрия Галкина прошли обыски. Что об этом известно, причем тут Министерство обороны России, какие у него отношения со знаменитым родственником?

Что известно об обысках

По данным канала, оперативные действия в доме Дмитрия на Рублевке связаны с уголовным делом о хищениях в Минобороны России, подрядчиком которого является родственник комика.

Как стало известно каналу, Дмитрий Галкин служил в силовых структурах, занимался продюсированием, после чего начал производить боеприпасы и стал подрядчиком российского военного ведомства. По информации «112», у Галкина-старшего изъяты носители информации и прочая техника.

Чем занимается старший брат Галкина

По данным системы «СПАРК», старший брат юмориста Галкина является соучредителем московской компании «Оружейные мастерские», которая выпускает оружие и боеприпасы. В 2022 году появилась информация о том, что Дмитрий за 2021 год заработал 49 млн рублей на продаже оружия и боеприпасов, при этом всего московская компания «Оружейные мастерские», выручила 1,2 млрд рублей на обороте своей продукции.

Life в 2022 году писал, ссылаясь на базы госзакупок, что ООО «ВПК» заключило с силовиками и военными 300 госконтрактов на сумму 18 млрд руб.

В базе СПАРК Дмитрий Галкин значится в числе бывших руководителей и совладельцев еще ряда компаний, в том числе ООО «Центум-Медиа», которое занималось деятельностью в области радиовещания. BB.lv и ряд других СМИ писали, что бизнесмен несколько лет живет в Израиле, куда после начала военной операции на Украине переехали юморист с супругой певицей Аллой Пугачевой.

Какие отношения между братьями

В 2016 году в интервью Starhit Дмитрий Галкин рассказал, что они с Максимом с детства были очень разные. Если старший был хулиганом, то младший брат всегда отличался сдержанностью и умением находить рациональные решения. Родители шутили, что Дмитрий — это «пробная версия», а Максим — «усовершенствованный вариант».

В семье царит дружественная атмосфера, ценятся общие праздники. Отношение к деньгам у братьев Галкиных не изменилось со временем — оба предпочитают тратить, а не копить, следуя семейной традиции.

Потеря родителей стала тяжелым испытанием для Галкиных. В интервью изданию Дмитрий поделился, что они с Максимом поддерживали друг друга и свою маму в период болезни и ухода отца в 2002 году. Братья старались окружить мать заботой и вниманием, возили ее в США, на горнолыжные курорты, стремясь облегчить ее состояние и подарить радостные моменты.

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