Максим Галкин: последние новости, сравнение с Гитлером, поддержка Харькова

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Максим Галкин в представлении ИИ

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) снова негативно высказался о действиях России. Какие еще последние новости о комике известны сегодня, 29 мая, почему его высмеяли россияне?

Как Галкин поддержал Харьков

Максим Галкин в соцсетях вновь раскритиковал действия России. Он опубликовал снимок украинского мальчика, который сдавал материалы ДНК, поскольку его отец на момент произошедшего в гипермаркете пожара находился там. Сейчас мужчина считается пропавшим без вести.

Артист выразил соболезнования пострадавшим, отметив, что поддерживает Харьков «всем сердцем».

Кроме того, Галкин иронично назвал Россию «могущественной и ядерной», обвинив в якобы ударе по городу.

За что россияне высмеяли Галкина

Максим Галкин несколько дней назад опубликовал в соцсетях ролик с приклеенными черными усами, чтобы прорекламировать свой осенний тур.

Пользователи Сети негативно отнеслись к видео комика. По их мнению, Галкин «сбрендил» и нового Вахтанга Кикабидзе из него не выйдет.

«Совсем сбрендил Максимушка. Тяжела и неказиста жизнь израильского юмориста! А также артиста, певца и на всякой там дуде игреца! Однако там вам не тут!» — заявили подписчики.

Россияне также иронично отметили, что с новыми усами юморист стал похож на Адольфа Гитлера, и напомнили, что последнему пришел «капут». Некоторые отметили, что до отъезда из России Галкин выглядел «ухоженным франтом», а теперь стал «завалященьким».

Фото: Социальные сети Максим Галкин

Есть ли у Галкина финансовые проблемы

Народный артист России Юрий Назаров заявил, что Максим Галкин и его жена народная артистка СССР Алла Пугачева за границей испытывают финансовые трудности и «считают копейки».

Он также назвал супругов «паршивыми предателями».

«Ну а что они хотели? Вот тоже ребята интересные! Губу раскатали. Жирно им жить захотелось там. А Европа и Израиль не щедрые. Это русский последнюю рубаху с себя снимет ради ближнего. Это русский готов был копить рубли, чтобы купить билет на концерт когда-то любимой зрителями Аллы Борисовны. И только в России они могли ломить такие сумасшедшие цены на билеты. А кому они сдались в Европе? Вот и считают копеечки!» — сказал Назаров aif.ru.

Композитор и певец Юрий Лоза также утверждал, что Галкину и Пугачевой после отъезда из России приходится «считать каждую копейку». По словам музыканта, денежные затруднения объясняются тем, что супругам приходится давать концерты на маленьких площадках.

«Израиль — крошечная страна. В крошечной стране — маленькие зальчики. Это же естественно. Ну давайте еще пример. Допустим, тур по Лихтенштейну Галкин пускай сделает. Там жителей меньше во всей стране, чем у меня в Москве на Комсомольском проспекте. Ну и какой тур можно там сделать? Конечно, каждую копейку придется считать!» — объяснял он.

Где Галкин выступит в ближайшее время

Максим Галкин продолжает концертный тур.

В ближайшее время шоумен выступит в Лиепае (7 августа), Резекне (8 августа), Юрмале (9 августа), Рое (11 августа), Даугавпилсе (14 августа), Цесисе (15 и 16 августа), Вене (6 октября), Амстердаме (8 октября), Майами (19 октября), Шарлотте (20 октября), Атланте (22 октября), Тампе (23 октября), Вашингтоне (24 октября), Нью-Йорке (26 октября), Балтиморе (29 октября), Филадельфии (31 октября), Бостоне (2 ноября), Чикаго (3 ноября), Хьюстоне (5 ноября), Далласе (7 ноября), Денвере (9 ноября), Сиэтле (10 ноября), Сан-Франциско (13 ноября), Сан-Диего (15 ноября), Лос-Анджелесе (16 ноября), Эдмонтоне (19 ноября), Ванкувере (21 ноября), Торонто (23 ноября) и Монреале (24 ноября).

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