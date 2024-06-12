Суды за наследство, смерть подруги, Нью-Йорк: как живет Елена Степаненко

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Елена Степаненко

После развода с Евгением Петросяном Елена Степаненко стала реже появляться на телевидении и в поле зрения СМИ. Как живет артистка, что известно о ее личной жизни, из-за чего судится знаменитость?

Из-за чего судится Елена Степаненко

29 марта StarHit сообщил, что артистка оказалась в центре судебного разбирательства. По информации издания, семья дизайнера Натальи Маголы пыталась оспорить завещание, по которому Степаненко получила две просторные квартиры в центре Сочи, машиноместо и предметы искусства и антиквариата.

StarHit отмечал, что дружба юмористки и дизайнера длилась много лет. Журналисты пишет, по некоторым данным, Магола приходилась Степаненко племянницей. Кроме того, подруга юмористки жила в ее квартире в Сеченовском переулке и однажды даже выступала соответчицей в суде, когда затопила соседей снизу. Магола ушла из жизни в 2022 году в возрасте 50 лет.

Среди наследников состояния дизайнера остались ее дочь, сестра, а также известный архитектор Миодраг Цвийич, который был автором многих отельных проектов, например, ряда гостиниц сети Hyatt Regency и Sheraton, гостиничного комплекса «Рэдиссон САС Лазурная» на Черноморском побережье. Ему достался трехэтажный дом площадью более 400 кв. м с большим земельным участком, гаражом и автомобиль Mercedes.

Родственники Маголы были категорически не согласны с завещанием и обратились в суд. В исковом заявлении они потребовали признать документ недействительным.

«Они требуют признать недействительным завещание от 28 февраля 2020 года, составленного Магола Натальей Ярославовной в пользу трех лиц, в том числе, Елены Григорьевны Степаненко, и применить последствия его недействительности. Установить факт нахождения Магола Ларисы Ярославовны (сестра умершей) на иждивении у Магола Наталии Ярославовны, умершей 1 февраля 2022 года, с 1 октября 2017-го по 1 февраля 2022-го», — сказано в исковом заявлении.

Фото: Maxim Burlak/Global Look Press Елена Степаненко

В качестве обоснования своих претензий они апеллируют состоянием дизайнера в момент составления рокового документа. Starhit со ссылкой на родственников отмечает, что в момент составления завещания Магола «не обладала полной дееспособностью», поскольку в тот момент находилась в больнице «после тяжелой черепно-мозговой травмы, с опухолью головного мозга».

«На момент оформления завещания, в силу болезни, моя дочь не понимала значение своих действий и не могла ими руководить, и решение оформить завещание на вышеуказанных лиц не было ее свободным волеизъявлением», — цитировал StarHit выдержку из основания иска, поданного в Хамовнический суд.

Риелтор Максим Коломейцев заявил в беседе с KP.RU, что рыночная стоимость квартиры, завещанной юмористке, начинается от 35 миллионов рублей.

Что известно о личной жизни Елены Степаненко

Замужество с Петросяном стало вторым для юмористки. Вместе пара прожила более 30 лет, однако детей в браке так и не появилось. По словам эстрадного режиссера Анатолия Демидова, юморист долгое время не хотел наследников, поскольку стремился построить карьеру. Когда же Степаненко забеременела, ей пришлось сделать аборт.

В 2018 году российскую публику шокировала новость о разводе звезд. За годы совместной жизни Петросян и Степаненко приобрели десять квартир в Москве, три квартиры в Сочи, загородный дом, автомобили и антиквариат. Состояние, которое оценили в $1,5 млрд, пара делила в суде на протяжении нескольких лет. Процесс завершился в 2021 году.

Фото: Алексей Ладыгин/РИА Новости Евгений Петросян и Елена Степаненко

В 2021 году в Сети распространились слухи о романе Степаненко с 30-летним помощником. Однако артистка в разговоре со StarHit опровергла эту информацию.

Справиться с переживаниями после развода артистке помогала дочь юмориста от первого брака Викторина. Сама Степаненко признавалась, что отпустила экс-супруга и молится за него.

«А как может быть иначе?! Как было, так и есть: в записке о здравии первым пишу имя Евгений», — рассказывала артистка в 2020 году.

После развода Степаненко похудела более чем на 40 килограммов: ранее артистка весила 110 килограммов при росте 168 сантиметров, однако позже пришла к весу в 68 килограммов. По ее словам, постройнеть удалось благодаря тщательному контролю размера порций.

Артистка принимает участие в различных проектах и продолжает карьеру. В апреле KP.RU писала, что Степаненко «живет в Нью-Йорке, в Москве появляется редко».

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