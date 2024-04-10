Раскрыта стоимость завещанных Степаненко элитных квартир в Сочи KP.RU: каждая из завещанных Степаненко квартир в Сочи стоит от 35 млн рублей

Звезда юмористических передач «Аншлаг» и «Кривое зеркало» Елена Степаненко получила в наследство от подруги Натальи Маголы элитные квартиры в Сочи и коллекцию антиквариата. По словам риелтора Максима Коломейцева, которые приводит KP.RU, рыночная стоимость таких апартаментов без ремонта начинается от 35 млн рублей.

Рыночная же цена каждого из таких апартаментов без ремонта будет начинаться от 35 млн рублей, гараж стоит не меньше 3 млн рублей в таком месте, — заявил Коломейцев.

Квартиры расположены в 21-этажном доме в пяти минутах ходьбы от Черного моря. В нем живут многие звезды шоу-бизнеса и местные предприниматели. Подъезды украшены картинами на стенах и большими люстрами, а войти в квартиры можно только по отпечатку пальцев. Одна из квартир, которая была завещана Степаненко, расположена на 15 этаже, вторая — несколькими этажами выше. Кроме этого, на цокольном уровне находится доставшееся юмористке машино-место.

Ранее сообщалось, что Степаненко стала ответчиком в деле о наследстве Маголы. Родственники дизайнера требуют признать недействительным ее завещание от 2020 года, поскольку она подписывала его, будучи в тяжелом состоянии. Звездный адвокат Сергей Жорин предположил, что Степаненко в совершенстве осваивает юридические азы. По его словам, юмористка может уже получать удовольствие от судебных процессов.