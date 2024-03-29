На Елену Степаненко подали в суд из-за двух квартир в Сочи StarHit: Степаненко судится с родственниками подруги из-за наследства

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Елена Степаненко

Юмористка Елена Степаненко стала ответчиком в деле о наследстве дизайнера Елены Маголы, которая завещала ей после смерти две квартиры в центре Сочи. Как пишет StarHit со ссылкой на сообщение Хамовнического районного суда Москвы, родственники требуют признать недействительным завещание Маголы от 2020 года, поскольку подписывала она его, будучи в тяжелом состоянии. В то время женщина болела.

Наследодатель не обладала полной дееспособностью, так как завещание оформлялось наследодателем в тот момент, когда она находилась в больнице после тяжелой черепно-мозговой травмы, с опухолью головного мозга. На момент оформления завещания, в силу болезни, моя дочь не понимала значение своих действий и не могла ими руководить, и решение оформить завещание на вышеуказанных лиц не было ее свободным волеизъявлением, — процитировали в суде исковое заявление матери умершей.

Звездный адвокат Сергей Жорин, который на предыдущих судах Степаненко представлял интересы ее бывшего мужа Евгения Петросяна, предположил, что артистка в совершенстве осваивает юридические азы. Он предположил, что Степаненко может уже получать удовольствие от судебных процессов.

Она со своим опытом сможет уже претендовать даже на статус адвоката, будет помогать всем заинтересованным и на этом зарабатывать. <...> Дай Бог Елене Григорьевне здоровья, ведь ее имущества хватит минимум на 10 жизней, — сказал Жорин.

Ранее Степаненко получила половину состояния, нажитого в браке с Петросяном. За годы совместной жизни пара приобрела десять квартир в Москве, три квартиры в Сочи, загородный дом, автомобили и антиквариат — все это Степаненко и Петросян делили в суде на протяжении нескольких лет.