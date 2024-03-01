Скандалы, Медведева, пошлость. О чем шоу Бузовой и Диброва «Это нормально?»

Фото: Prt Scr YouTube/ТНТ

Дмитрий Дибров, Ольга Бузова

Певица Ольга Бузова и шоумен Дмитрий Дибров стали ведущими новой телепередачи на ТНТ «Это нормально?». Шоу стартовало 19 февраля 2024 года и уже успело обрасти скандалами. О том, что происходило в программе с момента выхода — в материале NEWS.ru.

В чем суть «Это нормально?»

Концепция шоу состоит в том, что его участники должны ответить на провокационные «остросоциальные» вопросы, а затем сравнить эти ответы с теми, которые были получены во время социологического опроса россиян. В программе участвуют две команды — мужская и женская. Выходит шоу с понедельника по четверг в 16:00.

По словам Бузовой, идея телепередачи зародилась на съемках реалити-шоу «Звезды в Африке» после того, как они с продюсером проекта Ликой Бланк обсудили поведение одного из сотрудников.

«На следующий день я приезжаю на съемку, ко мне подходит Лика Бланк и говорит: „Оль, я шоу придумала“», — рассказала телеведущая в проекте «Шоу Воли».

Как отметила певица, они с Дибровым после съемок часто спорят на темы, которые обсуждались в программе.

«Я не всегда понимаю, что он говорит», — пошутила Бузова.

Скандалы и драки, Шура и Ершов

Российский блогер Евгений Ершов подрался с другим участником «Это нормально?». Как стало известно, на съемке одного из выпусков Ершов сначала вступил в словесный конфликт с молодым человеком, после чего набросился на него.

«Мы за это шоу сейчас проверим, насколько ты у нас мужик», — сказал блогер оппоненту.

Мужчин разняли присутствовавшие в студии люди. В выпуске ведущие вместе с приглашенными гостями и экспертами обсудили актуальную тему — где находятся границы морали у современных россиян? Во время дискуссии и возникло недопонимание между Ершовым и другим участником.

Певец Шура со скандалом покинул студию телешоу «Это нормально?», причиной стали нелестные высказывания одного из гостей в сторону артиста. Певец мгновенно среагировал на это, и разгорелся скандал. Шура вернулся после того, как спровоцировавшего его гостя попросили уйти.

В рамках шоу Дибров и Бузова вместе с гостями обсудили острые вопросы, в том числе о том, уместно ли брать детей на вечеринки.

Не выдержала накала страстей. Фигуристка Медведева молча покинула шоу

В том же выпуске чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева после скандала в студии покинула шоу Бузовой. Фигуристка не выдержала перепалки гостя и певца Шуры и молча ушла из кадра.

Гость разразился нецензурной бранью в адрес Шуры. Какое-то время спортсменка терпела ругань, а затем молча вышла из съемочного павильона. Бузова пояснила, что Медведева не выдержала накала страстей.

Ранее NEWS.ru писал, что этот одиночный протест фигуристки отсылает к самой скандально знаменитой «голой» вечеринке Ивлеевой. Талантливый и порядочный человек попал в мир фарса, скандалов, провокаций и пустой болтовни. Мало того, что ее уход закономерен, он достоин уважения и аплодисментов. Поскольку это протест против пошлости и всего аморального.

Читайте также:

За что Снигирь будут ругать после фильма «Мастер и Маргарита»

Киркорову и Ивлеевой уже не отмыться: «голая» вечеринка изменила наш мир

Кто для нас сейчас Жванецкий: жулик или великий классик?