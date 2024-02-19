Бузова раскрыла подробности работы с Дибровым в новом шоу Бузова заявила, что новое ток-шоу «Это нормально?» на ТНТ было придумано за ночь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила, что новое шоу «Это нормально?», которое она ведет на канале ТНТ вместе с Дмитрием Дибровым, было придумано за ночь. По ее словам, идея зародилась на съемках реалити-шоу «Звезды в Африке» после того, как они с продюсером проекта Ликой Бланк обсудили поведение одного из сотрудников.

На следующий день я приезжаю на съемку, ко мне подходит Лика Бланк и говорит: «Оль, я шоу придумала», — рассказала Бузова в проекте «Шоу Воли».

По ее словам, они с Дибровым после съемок часто спорят на темы, которые обсуждались в программе.

Я не всегда понимаю, что он говорит, — пошутила Бузова.

Ранее 33-летняя украинская блогер и телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что станет ведущей «Новой Фабрики звезд» на телеканале ТНТ. Певица назвала этот проект культовым, отметив, что ее творческий путь начался именно с «Фабрики звезд». Тодоренко подчеркнула, что мечтала стать ведущей этого телепроекта. Наставниками телепроекта станут певцы Сергей Жуков и Сергей Шнуров. Телеведущая отметила, что уважает обоих музыкантов. При этом она призналась, что влюблена в творчество лидера группы «Руки Вверх!».

Продюсер Иосиф Пригожин высказал мнение, что «Новую Фабрику звезд» ждет успех благодаря формату и наставникам шоу. По его мнению, после выхода шоу на российской эстраде появятся новые звезды.