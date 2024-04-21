«Борюсь со склерозом»: Дибров рассказал о последствиях инсульта Дибров: развиваю мелкую моторику, чтобы избежать склероза после инсульта

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Дибров

Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал в передаче «Ты не поверишь!» на канале НТВ, что он до сих пор борется с последствиями перенесенного несколько лет назад инсульта. По его словам, врачи предупредили его о возможности развития склероза и рекомендовали «укреплять» мозг.

Доктора сказали заниматься мелкой моторикой. <...> Вот я и борюсь со склерозом, — заявил он.

Журналист подчеркнул, что должен соответствовать молодой жене и поэтому заботится о своем здоровье. Кроме того, он хочет еще детей. С 2009 года он женат на модели по имени Полина, у пары подрастают трое сыновей.

Ранее Дибров признался, что у него была сексуальная связь с незнакомкой в самолете по пути в Новосибирск. О вступлении в Mile High Club он рассказал на ток-шоу «Это нормально?», где выступает в качестве ведущего вместе с Ольгой Бузовой. По словам шоумена, инициатива исходила от женщины, от других подробностей он воздержался.

Также телеведущий признался, что в 90-х посещал свингер-клубы. Одним из главных плюсов таких отношений он назвал отсутствие вранья. По словам Диброва, свингеры на встречах в основном сидят и обсуждают литературу, телевидение, политику, «но только в простынях».

До этого Дмитрий Дибров заявил, что секрет крепкого брака заключается в хорошем и качественном сексе. По словам шоумена, после долгих лет совместной жизни женщины начинают забывать о важности интима и даже считают секс ненужным и постыдным.