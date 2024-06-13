Критика коллег по «Сватам», слухи об алкоголизме: куда пропала Кравченко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Татьяна Кравченко в новом интервью затронула тему конфликта с коллегами по сериалу «Сваты», который произошел после начала СВО. Что сказала артистка, что за слухи ходили о ее алкоголизме?

Что Кравченко сказала про актеров «Сватов»

«Сваты» снимались больше десяти лет. Долгое время каст проекта оставался дружным. В разговоре с информационным агентством «БелТА» 70-летняя Кравченко призналась, что съемки в таком коллективе были ей только в радость.

«Господь подарил мне такую работу. Это даже не было для меня работой. Мы так жили здорово, так дружно и семейно. Все любили друг друга. Я лично всех любила», — вспоминает исполнительница роли Вали Будько.

Однако раскол в коллективе произошел в 2022 году из-за начала специальной военной операции на Украине. Так, против политики России начал высказываться исполнитель роли Сан Саныча Александр Феклистов. 68-летний актер потом и вовсе эмигрировал в Испанию.

«Я еще некоторое время работал в Москве, думал, что мы со зрителем нужны друг другу. Но, к сожалению, потом стали закрываться спектакли, не осталось возможности контакта. Непонятно, на каком основании. Вернуться в Россию пока не планирую, не вижу для себя такой возможности», — пояснял свою позицию Феклистов.

Подобная реакция актера на события удивила Кравченко. По ее мнению, артистам просто не следует лезть в политику.

«Феклистова показывают, который говорит: „Мне стыдно“. Ну, елы-палы, вы же ничего не знаете», — сердится на бывшего коллегу Кравченко.

Исполнительница роли внучки супругов Будько Жени, 29-летняя Анна Кошмал, и вовсе оборвала все отношения с актерами сериала, не захотев общаться с русскими коллегами.

«Неужели забыла, как Федя Добронравов в Москве ее спасал, когда она отравилась? Разве это исключительно рабочие отношения? Она так гневно про нас всех говорила, что я даже не узнала ее, когда посмотрела видео. С такой ненавистью по нам прошлась, будто мы с Федькой ее враги», — напомнила Кравченко.

Ударом экранная Валя Будько назвала запрет сериала на Украине.

«Запретили „Сватов“. У меня это в голове не укладывается, если честно. А в сердце тем более», — недоумевает звезда проекта.

Страдает ли Кравченко алкоголизмом

В январе коллеги звезды «Сватов» обеспокоились внезапной пропажей актрисы и едва не поехали к ней домой, чтобы выбить дверь. Актриса должна была сыграть в спектакле в Санкт-Петербурге в рамках гастролей труппы, но в последний момент пропала и перестала выходить на связь. Позднее случившееся объяснили проблемами со здоровьем Кравченко.

Потом выяснилось, что артистка не хотела выступать на одной сцене с коллегой Станиславом Садальским. В комментарии MK.RU она объяснила, что испытывает неприязнь к актеру из-за того, что он обвинил Кравченко в алкоголизме.

«Тиражирование мифов о моей алкогольной зависимости омерзительно. За все время моей долгой актерской карьеры в театре и в кино я не сорвала ни одной репетиции, ни одного спектакля, ни одной съемки», — подчеркивала артистка.

Что Кравченко говорила про СВО

С ноября 2022 года актриса вместе с другими участниками труппы Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» регулярно участвует в спектаклях и творческих встречах в Центральном военно-клиническом госпитале имени А. А. Вишневского, где проходят лечение бойцы, получившие травмы в зоне СВО.

В январе 2023 года Кравченко в эфире программы «Судьба человека» рассказала о своей сестре, проживающей с семьей в Донецке. Актриса отметила, что часто созванивается со своими украинскими родственниками и тяжело воспринимает новости о происходящем в Донбассе.

«Звонила недавно старшей сестре по отцу, она плачет, недавно весь центр города разбомбили. Тяжело, говорит. Я ей предлагала приехать ко мне, у меня есть где пожить, она отказалась. А племянник мой работает врачом, тоже ни в какую. Говорит, мол, справимся», — рассказала Кравченко.

В «Ленкоме» заступились за актрису. Директор Марк Варшавер в беседе с Teleprogramma.pro назвал слухи о проблемах Кравченко с алкоголем «наглой ложью каких-то неудачников, которые просто завидуют».

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