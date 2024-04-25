Киркоров предложил Тодоренко и ее детям пожить вместе с ним Киркоров согласился приютить Тодоренко и ее детей на время ремонта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров на гала-ужине премии МУЗ ТВ признался, что готов приютить Регину Тодоренко, ее мужа Влада Топалова и их двоих детей на время ремонта. Он напомнил, что у него есть гостевой домик, в котором тепло, уютно и целых восемь спален, передает KP.RU.

Регину, Владика, маленького Мишу и еще новорожденного их сына — я всех приючу. У меня же гостевой домик есть! Там очень уютно, тепло, восемь спален, — отметил Киркоров.

Певец поделился, что каждая комната в его гостевом домике имеет название и стиль. Так, одна посвящена Бали. Еще есть «Британия», «Франция» и «Болгария». При этом исполнитель не смог вспомнить дизайн всех восьми комнат.

В ходе мероприятия Киркоров также рассказал, что во время выступления в «Олимпийском» от волнения забыл слова в песне «Снег». Артист признался, что ему пришлось придумывать текст на ходу, за что ему было очень стыдно.

Певец также признался, что не планирует пышного праздника в свой 57-й день рождения. Он пояснил, что для него это невеселое событие, так как 30 лет назад в этот день умерла его мама, кроме того, в этом году 30 апреля попадает на печальную дату — 40 дней после трагедии в «Крокусе».