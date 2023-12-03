Основателю культовой рок-группы Black Sabbath Осборну исполнилось 75 лет

Фото: Karl W Newton/Keystone Press Agency/Global Look Press

Оззи Осборн во время Игр Содружества 2022 года в Бирмингеме, Англия

3 декабря легендарный британский рокер Джон Майкл Осборн (Оззи Осборн) отмечает 75-летний юбилей. Будущий бессменный лидер Black Sabbath появился на свет в 1948 году в Бирмингеме в многодетной семье слесаря с малым достатком.

У Осборна были три старшие сестры и два младших брата. Они часто ссорились из-за того, что глава семейства злоупотреблял алкоголем, однако домочадцев сплачивала музыка. Однажды Оззи выступил на семейном концерте, исполнив песню Клиффа Ричарда Living Doll. После этого, как утверждает музыкант, у него появилась мечта создать собственную группу.

Учеба в школе давалась Осборну с трудом из-за дислексии. Подружиться со сверстниками ему также не удавалось — будущую легенду рока часто избивали и оскорбляли из-за неразборчивой речи. Среднее образование Осборн не получил, поскольку в 15 лет он начал подрабатывать из-за острой нужды в деньгах. В юношеском возрасте Осборн отсидел полтора месяца за решеткой после того, как его уличили в кражах.

Музыкальная карьера Осборна началась в 1966 году. Вдохновленный на создание группы певец разместил соответствующее объявление в газете, на которое откликнулся басист Теренс Батлер и другие музыканты. Вместе с ними Осборн создал группу The Polka Tulk Blues. После нескольких переименований она стала называться Black Sabbath.

Первый и одноименный альбом группа выпустила в 1970 году. Вопреки неоднозначной реакции критиков, за год диск разошелся миллионным тиражом. Мировую популярность исполнителям принес их второй диск Paranoid, выпущенный в сентябре 1970-го. По словам музыкальных критиков, он стал вершиной творчества группы. В том же году команда отправилась в гастроли по США.

На одном из концертов Осборн откусил голову мертвой летучей мыши, которую в шутку кинули на сцену. На протяжении многих лет музыкант страдал от алкогольной и наркотической зависимости, о чем написал книгу. В 1979 году из-за пагубных пристрастий Осборна коллектив был вынужден попрощаться с музыкантом. Впоследствии Осборн приступил к сольной карьере. В 1997-м Black Sabbath воссоединились, записав вместе две песни. Однако в 2001 году Осборн вернулся к сольной карьере.

С марта 2002 по 2005 годы в эфир выходило реалити-шоу «Семейка Осборнов», повествовавшее о жизни рокера и его семьи. Женой Осборна является Шэрон Осборн, с которой он находится в браке более 40 лет. У них трое детей.

В августе 2022 года Осборн заявил, что хочет покинуть США, где проживает более 20 лет. Он сообщил интервью The Observer, что в стране наблюдается рост насилия и преступности. Его супруга Шэрон добавила, что США кардинальным образом изменились и в стране не осталось ничего объединяющего. По ее мнению, Америка стала «ненормальным местом для жизни».

В сентябре 2020 года Осборн заявил, что больше не будет выступать с Black Sabbath. Коллектив прекратил концертную деятельность в 2017 году. В феврале 2023-го рокер сообщил об отмене концертного тура в Европе из-за проблем с позвоночником. Музыкант рассказал, что четыре года назад повредил спину и последствия этой травмы ощущаются до сих пор, несмотря на продолжительное лечение.

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