Указ Зеленского, молчание об СВО, скандалы: куда пропала Регина Тодоренко

Фото: НМГ Кинопрокат

Кадр из трейлера к фильму «Елки-10»

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко прославилась в России благодаря передаче «Орел и решка» и участию в вокальном проекте «Голос». Чем сейчас занимается артистка, что известно о ее жизни?

Чем сейчас занимается Регина Тодоренко

В первых числах декабря состоялся дебют Регины Тодоренко в кино. Она снялась в десятой части фильма «Елки». На премьере ленты в Москве артистка рассказала, что съемки обернулись для нее «настоящим квестом».

«Мы потели, нам было очень тяжело, сложно. Но ты так вдохновляешься процессом, поэтому это все равно классно. Я работала с настоящими профессионалами!» — отметила Тодоренко.

Также артистка регулярно снимается на телевидении. С 2020 года она была постоянным членом жюри в шоу «Маска» на НТВ. В этом году она также приняла участие в программе «Конфетка» на ТНТ, в эфире которой исполнила песню вместе со своим супругом певцом Владом Топаловым.

Почему Регина Тодоренко не говорит о спецоперации

Регина Тодоренко родилась в Одессе и начинала свою карьеру певицы на родине. После начала спецоперации телеведущая столкнулась с критикой со стороны украинцев из-за того, что живет и работает в Москве. В своем шоу «Пятница с Региной» телеведущая призналась, что у нее в семье имеется запрет на обсуждение политических тем.

«Ты теряешь друзей, братья и сестры друг другу не звонят. Стоит ли вообще обсуждать в семье политическую позицию? Потому что нам с Владом тяжело прийти к консенсусу, мы с ним в разных положениях. Не во всем сходятся наши позиции. Поэтому мы наложили вето на политические разговоры. Это разрушает нашу семью, а мы хотим и дальше быть вместе», — объяснила она.

Регина Тодоренко за свою позицию также попала под критику со стороны украинских коллег. В частности, Макс Барских (Николай Бортник, внесен Минюстом РВ в список иноагентов) заявил, что артистка стала для него «большим разочарованием», однако он понимает, что в России ее держит супруг и карьера.

В октябре 2022 года по указу президента Украины Владимира Зеленского против Регины Тодоренко были введены санкции с блокировкой активов на территории страны.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Регина Тодоренко и Влад Топалов

Какие известны скандалы с Региной Тодоренко

В 2020 году Регина Тодоренко оказалась в центре скандала, после того как в интервью PeopleTalk сказала, что женщины сами несут ответственность за то, что становятся жертвами домашнего насилия, и должны задумываться над причиной агрессии со стороны мужчин.

«А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» — сказала она тогда.

После публикации интервью на Регину Тодоренко обрушилась критика, а журнал Glamour лишил телеведущую титула «Женщина года». Впоследствии Тодоренко извинилась за «некорректные формулировки» и сообщила, что она против домашнего насилия, а позднее сняла фильм, посвященный этой проблеме.

«Возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи», — отметила она.

В прошлом году Регина Тодоренко пыталась судиться с писательницей Дариной Мишиной, которая работала на телеведущую и писала для нее детскую книгу. Затем менеджер артистки объявил Мишиной о прекращении сотрудничества.

Девушка рассказала в социальных сетях, что успела передать Тодоренко свои наработки; она опасалась, что ведущая может использовать переданные ей фрагменты литературного произведения. Из-за огласки ситуации артистка подала в суд на писательницу, однако проиграла иск о клевете.

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