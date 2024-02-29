«Новая Фабрика звезд»: когда выйдет, где покажут, участники, новости

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Актриса Анна Хилькевич станет еще одной ведущей проекта «Новая Фабрика звезд». Что известно о новом шоу, его участниках и наставниках, какие последние новости о программе выходили сегодня, 29 февраля?

Когда выйдет «Новая Фабрика звезд»

Премьера музыкального проекта «Новая Фабрика звезд» состоится 3 марта в 17:00 на телеканале ТНТ.

Зрители смогут следить за программой ежедневно в рамках реалити, которое будет выходить в 09:00. Причем показаны будут не только вокальные тренировки конкурсантов, но и их жизнь в доме.

«Логичным развитием музыкального направления канала станет запуск „Новой Фабрики звезд“ — одного из самых ожидаемых проектов, который даст российской эстраде тех звезд, которые станут новыми кумирами молодежи. Сейчас абсолютно точно настало время обновить российскую эстраду», — сообщила директор канала Тина Канделаки.

Что известно о ведущих и наставниках шоу

Наставники «Новой Фабрики звезд» — Сергей Жуков и Сергей Шнуров.

«Я как врач буду под лозунгом „Не навреди!“. Авторитарным ты можешь быть в своем проекте, но если ты выступаешь соавтором, сотворцом, то вот эта приставка „со“ очень важна. Здесь очень важно не навредить молодому человеку ни психически, ни творчески, не навязать свою точку зрения, а попытаться вытянуть из него то, что есть в нем», — комментировал Шнуров.

Анна Хилькевич станет ведущей шоу по будням, а Регина Тодоренко и Тимур Родригез будут вести концерты по пятницам.

«Я думаю, что у меня с ребятами должны сложиться теплые и искренние отношения. Я вижу себя в роли старшей сестры и понимаю, чем я могу им пригодиться. Если у музыкальных продюсеров есть свои определенные задачи, например проявить артиста, поработать с музыкальным материалом и вокальным инструментом, то у меня опыт совсем другой. Я долго шла к тому, чтобы сиять на экране, поэтому знаю, как можно стать звездой. Я хочу помочь, поделится своим опытом и направить. Они все совсем юные и наверняка волнуются. Я — человек достаточно эмпатичный, поэтому чувствую людей, и думаю, что я им нужна», — поделилась Хилькевич с «ИнтерМедиа».

Что известно об участниках шоу

Сыновья Тины Канделаки и Михаила Круга — Леонтий Канделаки и Александр Круг — стали участниками «Новой Фабрики звезд».

Наследник Канделаки выступает со своей рок-группой и пишет музыку. Также недавно он дебютировал на экране в качестве актера, исполнив роль в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь».

Круг-младший гастролирует вместе с мамой Ириной и периодически участвует в различных телевизионных шоу.

«Я, конечно, прекрасно понимаю, что меня будут всегда оценивать, сравнивать с родителями, поэтому мне нужно и важно стать лучше, показать, что и я чего-то стою», — делился он.

Всего в проекте примут участие 17 ребят. На данный момент, помимо Канделаки и Круга, известны имена Дарьи Кочневой, Марии Гордеевой и Никиты Уфимцева.

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