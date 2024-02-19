Пригожин предрек грандиозный успех «Новой Фабрике звезд» Пригожин: «Фабрика звезд» будет популярна из-за формата и звездных наставников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

«Новую Фабрику звезд» ждет успех благодаря формату и наставникам шоу, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, после выхода шоу на российской эстраде появятся новые звезды.

После «Новой Фабрики звезд» у нас совершенно точно появятся новые звезды. Сама идея этого проекта, выбранный формат, а также состав наставников — все потрясающее. Сергей Шнуров и Сергей Жуков из группы «Руки Вверх!» создадут очень мощные команды. Ведущая проекта тоже хорошая. Все это в совокупности и делает программу успешной, поэтому я уверен, что «Фабрику звезд» после премьеры ждет грандиозный успех, — рассказал Пригожин.

Ранее блогер и телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что станет ведущей «Новой Фабрики звезд» на телеканале ТНТ. Она назвала этот проект культовым, отметив, что ее творческий путь начался именно с «Фабрики звезд». Тодоренко подчеркнула, что мечтала стать ведущей этого телепроекта.

До этого музыкальный критик Евгений Бабичев назвал одними из самых успешных участников всех сезонов шоу «Фабрика звезд» Юлию Савичеву, Наталью Подольскую, Дмитрия Колдуна и Полину Гагарину. Он объяснил, что именно перечисленные исполнители получили право, в том числе благодаря проекту, представить Россию или Белоруссию (Колдун) на Евровидении.