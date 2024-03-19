Еще одна украинская артистка стала россиянкой Регина Тодоренко получила российский паспорт

33-летняя украинская блогер и телеведущая Регина Тодоренко получила российское гражданство, пишет KP.RU. По данным издания, ранее Тодоренко несколько лет жила и работала в России с паспортом Украины. После начала СВО на Украине Тодоренко внесли в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины, запретив ей въезд в страну.

Тодоренко родилась и выросла в Одессе. В 2018 году телеведущая вышла замуж за российского музыканта Влада Топалова, пара воспитывает двух общих сыновей: Михаила и Мирослава, говорится в сообщении.

Ранее гражданство России получила Любовь Успенская. Певица призналась, что всегда любила Россию, и ее давняя мечта наконец исполнилась. Также артистка рассказала, что планирует выпустить новый альбом и назвать его «Сила моя со мной». Текст одноименной песни для Успенской написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она же придумала название для юбилейного концерта Успенской, который состоялся недавно в Москве.

Кроме того, о намерении стать россиянкой сообщила украинская артистка Ани Лорак. В феврале она подала заявление на получение гражданства Российской Федерации. Сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал помочь Лорак с получением российского паспорта еще в 2016 году, но тогда представитель артистки заявил, что она не хочет менять гражданство.