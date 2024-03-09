«Немножко ненавидим друг друга»: Тодоренко о конфликтах с Топаловым Тодоренко рассказала, что в разгар ссор с Топаловым они вспоминают о единстве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Влад Топалов и его супруга Регина Тодоренко

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что у нее ежедневно возникает повод для ссор с мужем певцом Владом Топаловым. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на премьере комедии «Любовь со второго взгляда», где сыграла одну из главных ролей. Однако, заметила Тодоренко, звездная пара научилась преодолевать кризисы даже без помощи семейного психолога.

Мы с Владом сталкиваемся с кризисом каждый день. Немножко ненавидим друг друга, но гасим это эмоциональное пламя друг в друге и пытаемся направить в нужное русло, — отметила Тодоренко.

Она объяснила, что в разгар конфликта «надо вспомнить, что вы вместе, в одной команде, а не друг против друга». Тогда конфликт нивелируется, призналась знаменитость. При этом ведущая не стала раскрывать темы, из-за которых им с супругом приходится регулярно спорить.

Тодоренко и Топалов женаты с осени 2018 года. В декабре того же года у них родился первенец — сын Михаил, которого они часто называют Майклом. Летом 2022-го появился на свет их второй ребенок Мирослав.

Ранее стало известно, что Регина Тодоренко стала ведущей «Новой Фабрики звезд» на телеканале ТНТ. Певица назвала этот проект культовым, отметив, что ее творческий путь начался именно с «Фабрики звезд». Тодоренко подчеркнула, что мечтала стать ведущей этого телепроекта.