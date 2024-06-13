«Сама себе выкопала яму»: куда пропала Лия Ахеджакова после проверки МВД

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Лия Ахеджакова

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова после сообщения о начале проверки МВД пропала из поля зрения поклонников и СМИ. Что случилось с актрисой, где она сейчас, какие последние новости о ее здоровье?

Почему Ахеджакова пропала из поля зрения СМИ

Артистка неоднократно выступала против проведения спецоперации и в различных интервью критиковала действия российских властей. Так, в одной из бесед она публично принесла извинения украинцам и всему миру.

«Я не знаю, за что можно ненавидеть Украину. Ужас!» — говорила Ахеджакова в марте 2022 года.

В сентябре 2023 года агентство ТАСС сообщало, что Главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении актрисы. По информации издания, силовики намеревались вменить звезде «Служебного романа» статью о дискредитации Вооруженных сил РФ.

«В отношении Лии Ахеджаковой проводится проверка по статье о дискредитации ВС России, по итогам которой будет принято процессуальное решение», — сказал собеседник агентства, отметив, что артистке может грозить либо штраф, либо административный арест.

По данным ТАСС, поводом для проверки послужило появление актрисы на сцене в Бремене с украинским флагом. Сама Ахеджакова заявила, что флаг Украины ей подсунул провокатор вместе с букетом цветов, но найти этого человека так и не удалось.

Актриса Яна Поплавская предположила в разговоре с «Абзацем», что Ахеджакова испугалась проверки МВД России, из-за чего прекратила давать публичные комментарии и «залегла на дно». Она назвала именитую актрису провокатором и заявила, что та распространяла ложные идеи.

«На нее оказало влияние честное возмущение людей, ее зрителей. Она этого не ожидала, потому что чувствовала себя неприкасаемой. Я помню, как люди писали, что она „антинародная актриса“. Она сама себе выкопала яму», — сказала Поплавская.

По мнению актрисы, Ахеджакова допустила непростительную ошибку. Поплавская считает, что актриса, отвернувшись от своей аудитории, оставила после себя неприятное впечатление.

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва» Лия Ахеджакова

Почему к Ахеджаковой не применили санкций после критики СВО

14 февраля состоялось заседание комитета по культуре Государственной думы, в ходе которого депутат Ольга Германова подняла вопрос о возможной цензуре ленты Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». По словам парламентария, корректировки могли бы быть внесены в картину из-за участия в нем актеров, критикующих Россию и СВО. Речь шла, в частности, и об Ахеджаковой.

Председатель комитета Елена Ямпольская ответила, что в этом плане ничего предпринимать не нужно. Она подчеркнула, что у Ахеджаковой нет «никаких статусов».

«Ничего не делать [с фильмом]. И у Ахеджаковой нет никаких статусов. Кто же будет старой бабушке статусы давать. Мы не людоеды же», — заявила Ямпольская.

Где сейчас Ахеджакова

Несмотря на критику, актриса осталась в России. Она живет вместе с мужем Владимиром Персияниновым в Москве.

Весной 2023 года Ахеджакова ушла из «Современника». Она написала заявление об увольнении по собственному желанию после почти 50 лет службы в театре.

«Моя дорогая, любимая сцена, ты мне давала возможность исповедаться, объясниться в любви людям, которых я люблю, ценю, уважаю. Какие драматурги! Какие режиссеры! Какие партнеры!» — писала Ахеджакова в соцсетях.

В 2024 году артистка отправилась с гастрольным туром по Европе со спектаклем «Мой внук Вениамин». По информации KP.RU, гонорар Ахеджаковой за участие в постановке за границей за одно выступление может составлять до полумиллиона рублей. С этим же спектаклем актриса посетила в апреле 2024 года Канаду.

Представление, состоявшееся осенью 2023 года в Армении и Грузии, обошлось зрителям в 5,4 тысячи рублей за один билет. В Германии же самая дешевая «проходка» стоила шесть тысяч рублей.

Новостей о здоровье 85-летней актрисы не поступает. Известно, что в 2021 году Ахеджакова перенесла коронавирус.

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