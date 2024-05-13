Тодоренко раскрыла, сколько детей готова воспитывать Тодоренко призналась, что смогла бы воспитывать максимум трех детей

Певица и телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что у нее хватило бы времени на воспитание троих детей. На VII-й музыкальной премии «ЖАРА MUSIC AWARDS» она поделилась, что живет в высоком темпе и постоянно занята работой, и в настоящий момент у нее есть возможность уделять необходимое время как своей карьере, так и семье. Певица также добавила, что наибольшая часть бюджета семьи уходит на детей, передает корреспондент NEWS.ru.

Я понимаю, что с двумя детьми мне комфортно, я успеваю. С тремя детьми, ну как бы старший подрастет и не столько ему нужно будет времени, оно высвободится для младшего, —сказала она.

Телеведущая в шутку сказала, что в качестве четвертого ребенка можно считать ее супруга.

Ну и муж — четвертый, давайте не будем забывать. Владик, 38 годиков, — пошутила Тодоренко.

Также на премии «ЖАРА MUSIC AWARDS» корреспондент NEWS.ru пообщался с телеведущей Аленой Водонаевой, которая рассказала, что с проектом «Дом-2» у нее связаны только теплые воспоминания. Знаменитость добавила, что не может выделить какое-то одно из них. Она также добавила, что тепло относится к любым событиям своей жизни, которые так или иначе связаны с коллективами.