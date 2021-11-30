Учёные Гонконгского университета выделили штамм «омикрон»

Учёные Гонконгского университета первыми в Азии смогли выделить новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» из клинических образцов. Произошло это через четыре дня после того, как стало известно о первых заражённых им в Гонконге, сообщается на сайте университета.

Исследователям кафедры микробиологии Гонконгского университета удалось выделить вариант SARS-CoV-2 «омикрон» из клинических образцов... Выделенный вариант позволит разработать и произвести вакцины против «омикрона», который был обозначен Всемирной организацией здравоохранения как «вариант, вызывающий беспокойство», — отмечается в сообщении.

Штамм выделили из образцов заражённых «омикроном» людей вечером 29 ноября.

В настоящее время в Гонконге зафиксированы три случая заражения «омикроном». Заболевшие им прибыли из Катара и Нигерии. Ещё один мужчина приехал из Канады, но заразился, вероятно, в карантинном отеле. Все трое изолированы в специализированной больнице.

Ранее стало известно, что медики городского округа Цване, который находится в Южно-Африканской Республике, заявили о значительном числе госпитализаций заражённых детей до двух лет. Этот район является эпицентром распространения «омикрон»-штамма. В числе госпитализированных находится около 10% маленьких детей, что больше, чем фиксировалось на ранних этапах пандемии.