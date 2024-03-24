Дальнобойные ракеты «потушили» Украину: новости СВО на вечер 24 марта

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины не смогут остановить движение российской армии в сторону Киева без поддержки Вашингтона, считает экс-спичрайтер президента Джорджа Буша — младшего Марк Тиссен. По его словам, у украинской армии скоро закончатся средства противовоздушной обороны, а также боевые самолеты. Им не удастся прекратить продвижение ВС России на запад страны, резюмировал он.

Тиссен допустил, что Украина может повторить судьбу других стран, которые США пытались «спасать» в течение своей истории.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 24 марта, читайте в материале NEWS.ru.

ВС России расправились с «Вампиром» и «Марсом» ВСУ

Вооруженные силы России в рамках СВО продолжают выявлять и уничтожать диверсионно-разведывательные группы ВСУ на Белгородском направлении, говорится в сводке Минобороны РФ. В ходе последней операции было уничтожено до 40 украинских военнослужащих, РСЗО RM-70 Vampire чешского производства и реактивная система залпового огня MARS. Технику ликвидировали близ сел Потихоново и Землянка в Харьковской области.

На Купянском направлении отражены три контратаки украинской армии и нанесены удары по местам скопления живой силы и техники ВСУ. По данным Минобороны РФ, в итоге украинская сторона потеряла до 140 солдат, танк, два пикапа, а также артсистему М777, произведенную в США, и гаубицу «Мста-Б».

Фото: МО Украины

Дальнобойные ракеты ВС России потушили свет в ряде регионов Украины

В ночь на 24 марта военные нанесли серию ударов при помощи дальнобойных ракет и беспилотников по украинским объектам электроэнергетики и газодобывающей отрасли. Также были поражены предприятия, где осуществлялись сборка и испытания безэкипажных катеров ВСУ, пояснили в Минобороны РФ.

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины 76 тысяч человек остались без теплоснабжения. В городе были повреждены теплосети и линия электропередачи, что привело к отключению сразу нескольких котельных. Повреждения зафиксированы в Никопольском районе Днепропетровской области.

Припортовая инфраструктура в Одесской области на юге Украине получила повреждения, сообщили силы обороны страны. Какой именно объект пострадал, не уточняется. В регионе звучала воздушная тревога.

Часть подстанций, питающих промышленные предприятия в украинской Днепропетровской области, также оказались обесточены. По данным Минэнерго Украины, в результате взрывов в регионе была повреждена подстанция мощностью 330 кВ.

Фото: ГСЧС Украины

Власти Харькова ввели почасовые графики подачи света

В Харькове в результате повреждения оборудования введены почасовые графики подачи электроэнергии, сообщила пресс-служба «Укрэнерго». Также возможны ограничения в Одесской и Хмельницкой областях, предупредили в энергокомпании. В Харьковской области в результате ночных взрывов без света остались почти 16 тысяч абонентов в четырех общинах.

Севастополь попал под мощнейший ночной обстрел

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на 24 марта Севастополь подвергся самой массированной атаке за последнее время. Он в очередной раз напомнил о недопустимости публикаций видео с работой систем ПВО и заявил, что все виновные будут привлечены к ответственности, вплоть до уголовной.

Во время обстрела со стороны ВСУ зафиксировано три прямых попадания в жилые дома, в результате погиб 65-летний местный житель, сообщил губернатор. Он отметил, что за последнее время в экстренные службы Севастополя поступило более 100 сообщений о различных повреждениях инфраструктуры и транспорта.

Местные жители рассказали в социальных сетях, что «такого обстрела у них никогда не было». В городе все коммунальные службы были приведены в состояние повышенной готовности, сообщил и. о. замгубернатора региона Евгений Горлов.

Фото: МО РФ

Бившие по Севастополю самолеты ВСУ ликвидированы

Вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому Воздушных сил ВСУ, расположенному в Мартыновке в Николаевской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, военнослужащие уничтожили два украинских бомбардировщика Су-24, ударивших по Севастополю ночью. Самолеты были переделаны под запуски иностранных ракет.

Лебедев также сообщил, что ВС РФ ликвидировали по меньшей мере 30 украинских силовиков при ударе по расположениям ВСУ в Харькове, включая место дислокации штурмовой бригады «Лють». По его словам, о «качестве прилета» свидетельствовали десятки машин скорой помощи.

Украине отправили послания после теракта в «Крокусе»

Военный аналитик Борис Рожин опубликовал видеокадры со снарядами ВС РФ, предназначенными для поражения целей в зоне СВО на Украине. Российские военные нанесли на них надпись в память о погибших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», после того как украинская сторона обвинила Россию в причастности к трагедии, унесшей десятки мирных жителей.

На опубликованных кадрах изображено множество снарядов с надписями в память о жертвах и пострадавших при теракте. На первой фотографии на боеприпасах написано «За КСХ 22.03.24», на других снарядах военные оставили «послание» в виде надписи «За погибших и пострадавших россиян в ТЦ „Крокус Сити Холл“».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Теракт в «Крокус Сити Холле»

Запад шокировало быстрое уничтожение его техники силами России

Лидеры стран Запада не ожидали столь быстрого уничтожения поставленной Украине военной техники армией России, пишет журналист Лукас Лейрос для издания InfoBRICS. Он назвал проблемой для лидеров западных стран отсутствие их ожиданий о «столь быстром уничтожении своего вооружения».

По мнению автора материала, союзники Киева вскоре лишатся возможности помогать украинским военным, поэтому странам Запада не останется другого выхода, кроме как бросить республику на произвол.

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