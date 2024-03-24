РФ устроила украинской ПВО «полный коллапс»: новости СВО на утро 24 марта

Фото: МО РФ

Массированный удар России по украинским военным и энергоструктурным объектам утром 22 марта стал самым крупным и самым технически изощренным за все время спецоперации, заявил британский аналитик Александр Меркурис. По его мнению, ПВО ВСУ после него оказалась на грани коллапса.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 23 марта, читайте в материале NEWS.ru.

ПВО отразила самую массированную атаку на Севастополь, есть погибший

Российские военные успешно пресекли самую массированную атаку на Севастополь за последнее время, написал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, спасательная служба продолжает фиксировать сообщения об обнаруженных осколках ракет. Минобороны РФ информацию не комментировало.

В результате обстрела ВСУ погиб 65-летний горожанин, еще четыре мирных жителя получили ранения разной степени тяжести. Также была информация, что в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета, она не разорвалась. Развожаев добавил, что в центре города от ударной волны повыбивало стекла в жилых домах, однако люди не пострадали.

На фоне этого движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было временно остановлено, информировал Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе. Граждан призвали следовать указаниям сотрудников безопасности.

Фото: МО РФ

19 «Вампиров» попытались атаковать Белгородскую область

Российская противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила над Белгородской областью ракеты, выпущенные ВСУ из реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, было сбито 19 снарядов.

Обстрел ВСУ унес жизни двух человек в Херсонской области

В результате обстрела со стороны ВСУ в поселке Новая Маячка в Херсонской области загорелась автогазозаправочная станция, погибли два человека, заявил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. Он добавил, что спасатели сейчас тушат возгорание.

Сальдо уточнил, что дважды за день прилетами были повреждены распределительные газопроводы в Новой Каховке. Ремонтники оперативно устранили повреждения, газоснабжение уже восстановлено.

Российские военные уничтожают зенитные комплексы ВСУ в зоне СВО

Российские войска уничтожили два зенитных ракетных комплекса С-300, состоявших на вооружении у ВСУ, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Там уточнили, что за прошедшие сутки военные нанесли удар по пунктам дислокации живой силы и техники ВСУ в 149 районах спецоперации.

Фото: МО РФ

Десантники ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении

Противотанковые подразделения тульских десантников помешали ротации бойцов Вооруженных сил Украины на Северском направлении, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, были уничтожены 10 украинских военных.

Десантники произвели несколько успешных выстрелов, не оставив противнику шансов на отход, говорится в сообщении. После этого российские бойцы оперативно замаскировали гранатомет и отошли в укрытие.

В США указали на виновников конфликта на Украине

Конфликт на Украине был спровоцирован западными странами в результате расширения НАТО, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. По его словам, Североатлантический альянс пытался превратить Киев в «бастион Запада».

Москва неоднократно старалась показать, что не приемлет вступление Украины в Североатлантический альянс, напомнил профессор. Однако на Западе не восприняли озабоченность России, констатировал политолог.

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