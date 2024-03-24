Массированный удар России по украинским военным и энергоструктурным объектам утром 22 марта стал самым крупным и самым технически изощренным за все время спецоперации, заявил британский аналитик Александр Меркурис. По его мнению, ПВО ВСУ после него оказалась на грани коллапса.
Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 23 марта, читайте в материале NEWS.ru.
ПВО отразила самую массированную атаку на Севастополь, есть погибший
Российские военные успешно пресекли самую массированную атаку на Севастополь за последнее время, написал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, спасательная служба продолжает фиксировать сообщения об обнаруженных осколках ракет. Минобороны РФ информацию не комментировало.
В результате обстрела ВСУ погиб 65-летний горожанин, еще четыре мирных жителя получили ранения разной степени тяжести. Также была информация, что в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета, она не разорвалась. Развожаев добавил, что в центре города от ударной волны повыбивало стекла в жилых домах, однако люди не пострадали.
На фоне этого движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было временно остановлено, информировал Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе. Граждан призвали следовать указаниям сотрудников безопасности.
19 «Вампиров» попытались атаковать Белгородскую область
Российская противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила над Белгородской областью ракеты, выпущенные ВСУ из реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, было сбито 19 снарядов.
Обстрел ВСУ унес жизни двух человек в Херсонской области
В результате обстрела со стороны ВСУ в поселке Новая Маячка в Херсонской области загорелась автогазозаправочная станция, погибли два человека, заявил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. Он добавил, что спасатели сейчас тушат возгорание.
Сальдо уточнил, что дважды за день прилетами были повреждены распределительные газопроводы в Новой Каховке. Ремонтники оперативно устранили повреждения, газоснабжение уже восстановлено.
Российские военные уничтожают зенитные комплексы ВСУ в зоне СВО
Российские войска уничтожили два зенитных ракетных комплекса С-300, состоявших на вооружении у ВСУ, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Там уточнили, что за прошедшие сутки военные нанесли удар по пунктам дислокации живой силы и техники ВСУ в 149 районах спецоперации.
Десантники ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении
Противотанковые подразделения тульских десантников помешали ротации бойцов Вооруженных сил Украины на Северском направлении, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, были уничтожены 10 украинских военных.
Десантники произвели несколько успешных выстрелов, не оставив противнику шансов на отход, говорится в сообщении. После этого российские бойцы оперативно замаскировали гранатомет и отошли в укрытие.
В США указали на виновников конфликта на Украине
Конфликт на Украине был спровоцирован западными странами в результате расширения НАТО, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. По его словам, Североатлантический альянс пытался превратить Киев в «бастион Запада».
Москва неоднократно старалась показать, что не приемлет вступление Украины в Североатлантический альянс, напомнил профессор. Однако на Западе не восприняли озабоченность России, констатировал политолог.
Читайте также:
Самый мощный удар по энергетике Украины: куда попали, месть за Белгород?
«Кинжалом» — за «Крокус» и Белгород. Нанесет ли РФ новые удары возмездия?
«Придется биться»: НАТО уже готово к войне с Россией, чего ждет Альянс?