Четыре жителя пострадали и один погиб при атаке ВСУ на Севастополь Развожаев: четыре мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

ВС России отразили атаку ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, в результате массированной атаки погиб 65-летний севастополец, еще четыре мирных жителя получили ранения разной степени тяжести.

Наши военные отразили атаку на Севастополь. Она была самой массированной за последнее время <...> Всего от осколков сегодня пострадали четыре человека: у подростка 18 лет поверхностные резаные раны предплечья, у мужчины 1991 года рождения осколочное сквозное ранение предплечья, у мужчины 1989 осколочные ранения руки, у женщины 1957 года рождения перелом голени, — уточнил губернатор.

На данный момент есть также информация, что в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета и не разорвалась, отметил Развожаев. Он добавил, что в центре города от ударной волны повыбивало стекла в жилых домах, однако люди не пострадали.

Перед этим губернатор известил о том, что в населенном пункте объявлена воздушная тревога. В регионе сработала ПВО, военные провели работу по уничтожению воздушных целей.

Ранее над Белгородом и Белгородским районом также сработала система ПВО. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что было сбито 10 воздушных целей на подлете к городу, при этом двое жителей пострадали. Минобороны РФ информацию не комментировало.