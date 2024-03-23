Движение по Крымскому мосту перекрыли

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно остановлено, информирует Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе. Граждан призвали следовать указаниям сотрудников безопасности.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что Вооруженные силы Украины в ответ на российские удары по их инфраструктуре могут попытаться произвести массированную атаку по Крымскому мосту. Киев может использовать для этих целей крылатые ракеты, БПЛА или морские дроны, констатировал он.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что российские силы нанесли за неделю 49 ударов возмездия за обстрелы и попытки прорыва госграницы Вооруженными силами Украины. Удалось поразить центры принятия решений ВСУ, аэродромы, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады с дронами и безэкипажными катерами. Под удар также попали пункты временной дислокации украинских подразделений сил специальных операций и иностранных наемников.