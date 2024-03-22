В МО РФ рассказали об ударах возмездия за обстрелы российских городов МО РФ: за неделю нанесено 49 ударов возмездия за обстрелы российских городов

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Российские силы нанесли за неделю 49 ударов возмездия за обстрелы и попытки прорыва госграницы Вооруженными силами Украины, сообщили в Минобороны России. Как отмечается, применялось высокоточное оружие, ракетные комплексы и беспилотники.

С 16 по 22 марта текущего года в ответ на обстрелы нашей территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов вооруженными силами нанесено 49 ударов возмездия, — говорится в сообщении.

По данным российского военного ведомства, удалось поразить центры принятия решений ВСУ, аэродромы, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады с дронами и безэкипажными катерами. Также под удар попали пункты временной дислокации украинских подразделений сил специальных операций и иностранных наемников.

Также в ведомстве сообщили, что в пятницу, 22 марта, ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики, ВПК и железнодорожным узлам на Украине. Это позволило прервать работу на промышленных предприятиях по ремонту вооружений и боевой техники, а также выпуску боеприпасов. Помимо этого уничтожена иностранная военная техника и средства поражения, которые привезли на на Украину из стран НАТО.