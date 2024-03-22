«Ужас»: военэксперт раскрыл, как Украина ответит на удары по Днепрогэсу Дандыкин: после атаки по Днепрогэсу Киев может ударить по Крымскому мосту

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крымский мост

Вооруженные силы Украины в ответ на российские удары по их инфраструктуре могут попытаться произвести массированную атаку по Крымскому мосту, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он считает, что Киев может использовать для этих целей крылатые ракеты, БПЛА, или морские дроны.

ВСУ могут попытаться нанести массированный удар по Крымскому мосту крылатыми ракетами и БПЛА, или морскими дронами. Что-то попытаются сделать. Они и раньше пытались. Уверен, что Россия сделала выводы и ко всему готова, — говорит он.

В то же время эксперт считает, что Киев продолжит пакостить России, запускать БПЛА и ДРГ. Он считает, что у украинских властей «нет и не будет никакого понимания», поэтому утренний удар ВКС РФ — не последний.

Власть Зеленского давно похожа на террористическую организацию, что творит, ужас просто. Будут продолжать пакостить нам, запускать БПЛА, пытаться атаковать социальные объекты, отправлять диверсантов, — говорит эксперт.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские силы нанесли за неделю 49 ударов возмездия за обстрелы и попытки прорыва госграницы Вооруженными силами Украины. Удалось поразить центры принятия решений ВСУ, аэродромы, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады с дронами и безэкипажными катерами. Под удар также попали пункты временной дислокации украинских подразделений сил специальных операций и иностранных наемников.