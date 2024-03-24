«Полный коллапс»: на Западе подвели итог массированного удара России Аналитик Меркурис: Россия провела самую массированную атаку за весь конфликт

Фото: МО Украины

Массированный удар России по украинским военным и энергоструктурным объектам утром 22 марта стал самым крупным и самым технически изощренным за все время спецоперации, заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran. По его мнению, ПВО ВСУ после него оказалась на грани коллапса.

Мы увидели то, что я считаю самыми массированными ракетными атаками из тех, что Россия проводила против Украины. <...> И все это все это было очень сложно организовано, гораздо сложнее, чем то, что было в прошлом году <...>. Украинская ПВО сейчас близится к полному коллапсу, — резюмировал эксперт.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу поручил проводить тренировки с личным составом Черноморского флота по отражению атак противника как в дневное, так и в ночное время, информировали в пресс-службе ведомства. Генерал армии отдал соответствующее распоряжение во время поездки в войска Южного военного округа на командном пункте ЧФ.

До этого командир подразделения группировки прикрытия государственной границы Российской Федерации заявил, что атаковавшие границу Белгородской области украинские военные могли быть под наркотиками, так как шли в атаку «в полный рост», не боясь встречного огня. Противник действовал «нахально» и даже «безумно», отметил представитель вооруженных сил.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.