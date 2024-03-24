В США указали на виновников украинского конфликта Профессор Миршаймер: Запад спровоцировал начало конфликта на Украине

Фото: МО Украины

Конфликт на Украине был спровоцирован западными странами в результате расширения НАТО, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. По его словам, Североатлантический альянс пытался превратить Киев в «бастион Запада».

Так что именно мы, Запад, несем основную ответственность за разжигание этого конфликта, — подчеркнул Миршаймер.

Москва неоднократно старалась показать, что не приемлет вступление Украины в Североатлантический альянс, напомнил профессор. Однако на Западе не восприняли озабоченность России, констатировал политолог.

Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине могли начаться еще несколько месяцев назад, однако власти США пригрозили лидеру страны Владимиру Зеленскому лишением финансирования. По словам его источников, американские власти отвергают возможность мира между сторонами, при этом осознавая, что у Киева «мало шансов» на победу.

До этого издание Politico писало, что Китай может отказаться от участия в переговорах по Украине, если на них не будут приглашены представители России. Спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй донесет позицию Пекина до властей европейских стран во время саммита по урегулированию украинского конфликта в Швейцарии, добавили журналисты.