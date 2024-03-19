Китай отказался от участия в мирных переговорах по Украине без России Politico: Китай пообещал бойкотировать переговоры по Украине без России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ли Хуэй

Китай может отказаться от участия в мирных переговорах по Украине, если на них не будут приглашены представители России, сообщает Politico со ссылкой на чиновников. По данным издания, спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй озвучил позицию Пекина до властей европейских стран во время своего турне. Уточняется, что речь идет о предстоящем саммите по урегулированию украинского конфликта, который запланирован к проведению в Швейцарии.

Помимо Китая на участии России в саммите настаивает и Швейцария. Пекин и Берн считают, что мероприятие без участия обеих сторон не имеет смысла, это будет «потемкинская деревня». Ли Хуэй ранее заявил представителям ЕС, что саммит «не может быть конференцией для разработки плана, который затолкнут россиянам в глотку».

Вопрос участия российской стороны поднимался и на переговорах президента Украины Владимира Зеленского с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Украинский лидер выступил против этой идеи. Он считает, что мирный план должен готовиться другими странами без участия Москвы.

Президент Франции Эммануэль Макрон тем временем предложил предоставить Киеву дополнительные гарантии по оказанию военной помощи до начала мирных переговоров. Это, по его мнению, необходимо для того, чтобы страна «шла уверенно» к переговорам.