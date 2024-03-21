Назван виновник несостоявшихся переговоров по Украине Херш: угрозы США помешали начать переговоры по Украине несколько месяцев назад

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Переговоры об урегулировании конфликта на Украине могли начаться еще несколько месяцев назад, однако власти США пригрозили лидеру страны Владимиру Зеленскому лишением финансирования, заявил в своем блоке на площадке Substack американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. По словам его источников, американские власти отвергают возможность переговоров, при этом осознавая, что у Киева «мало шансов» на победу.

Мы были на пороге начала разумных переговоров несколько месяцев назад, до переизбрания [президента РФ] Владимира Путина и военной деградации Зеленского. Однако руководство США предъявило Зеленскому ультиматум: «Никаких переговоров, иначе не будет $45 млрд невоенных средств, которые Украина получает ежегодно», — пишет Херш.

По словам американского журналиста, все закончится тем, что президент России Владимир Путин станет «исторической иконой» для своих граждан. Херш отметил, что российский лидер «вернет национальную жемчужину», то есть город Харьков, в состав РФ.

Ранее Politico писал, что Китай может отказаться от участия в мирных переговорах по Украине, если на них не будут приглашены представители России. По данным издания, спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй донесет позицию Пекина до властей европейских стран во время саммита по урегулированию украинского конфликта в Швейцарии.