«Придется биться»: НАТО уже готово к войне с Россией, чего ждет Альянс?

Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

НАТО готово к конфликту с РФ, но не будет размещать войска в зоне спецоперации, заявил приехавший в Киев глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Как намерен Альянс помогать ВСУ, дадут ли Украине F-16, зачем он приехал в Киев?

Будет ли НАТО размещать войска на Украине

В Киев прибыл глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, бывший министр обороны Нидерландов. Военный комитет Альянса занимается стратегическими исследованиями и консультациями для Военного комитета НАТО.

Бауэр в интервью изданию Минобороны Украины четко объявил, что НАТО не отправит войска в страну.

«Я могу повторить то, что сказал генеральный секретарь НАТО: на Украине нет войск НАТО и нет планов размещать их тут», — объявил Бауэр.

Тем не менее, по его словам, НАТО готово к потенциальному конфликту с Россией.

Дадут ли Украине F-16

Член руководства НАТО не подтвердил и скорую передачу Украине истребителей F-16. Нидерланды ранее обещали самолеты Киеву, однако до сих пор не передали ни одного. Бауэр констатировал, что с передачей возникли многочисленные сложности.

«Они, безусловно, окажут влияние. Однако, как всегда это бывает на войне, у ситуации есть две стороны. Россияне тоже думают про момент, когда F-16 появятся на Украине. Они готовятся к этому», — предупредил Бауэр.

По его словам, НАТО «успешно объединилось для передачи F-16 Украине», однако этого недостаточно. Он перечислил проблемы: не только обучение пилотов и технического персонала, но и совершенно иное обслуживание — «некоторые детали необходимо регулярно заменять через положенное количество часов», и «проблемы не только в ценах», но и в том, что нужно быть уверенным, что запчасти есть в достаточном количестве.

«Иначе запчасти кончатся за две недели, и самолеты не смогут летать. И начнут говорить, что F-16 — плохие самолеты. А это неправда!» — объявил Бауэр.

Фото: defense.gov F-16

Готово ли НАТО к конфликту с Россией

По словам главы Военного комитета НАТО, Альянс готовится к войне с Россией уже 10 лет.

«Мы начали думать про это после присоединения Крыма в 2014 году. Это был очень важный момент, когда в НАТО поняли, что необходимо возвращаться к коллективной безопасности. Это одна из наших главных задач. Потому что последние 20-30 лет мы фокусировались только на реагировании на кризисные ситуации», — рассказал чиновник НАТО.

Бауэр объявил, что НАТО готово к конфликту с Россией.

«Готовы ли мы? Ответ: да! Это наша главная задача — быть готовыми! Если что-то произойдет сегодня, то придется биться с тем, что у тебя есть», — объявил посланник Альянса.

Зачем глава Военного комитета НАТО приехал в Киев

В ходе визита в Киев 20–21 марта Бауэр призвал западных союзников Украины «не быть слишком пессимистичными» в отношении способностей Украины к сопротивлению. Главное, заявил он, чтобы вовремя поставлялась необходимая военная помощь. Как отмечает Reuters, Киев испытывает нехватку снарядов и живой силы и медленно отступает под напором российских войск на востоке страны.

«Украине нужно еще больше поддержки. Она нужна сейчас. Время на Украине измеряется не в днях, неделях и месяцах, а в человеческих жизнях», — заявил он на организованном НАТО Киевском форуме по международной безопасности.

Бауэр также отметил, что «оживленные споры» из-за нового закона о мобилизации — это «нормальная часть демократического общества».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

Кто в НАТО хочет конфликта с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил сегодня, что фактически РФ находится в состоянии войны с НАТО. Это произошло, когда коллективный Запад стал участником происходящего на Украине.

«И каждый должен это понимать для своей внутренней мобилизации», — объявил пресс-секретарь президента России.

26 февраля на внеочередном саммите НАТО президент Франции Макрон заявил, что рассматривает вариант отправки французских войск на Украину. СМИ сообщили, что его прежде всего интересует оборона района Одессы, где находятся последние крупные порты Украины.

Его заявление не одобрили в большинстве стран НАТО: на следующий день практически все страны высказались против отправки своих контингентов, в том числе США и Германия. Однако впоследствии о «теоретической возможности» отправки войск НАТО на Украину заговорили в Польше и странах Прибалтики.

22 марта главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель призвал «не пугать людей» заявлениями о войне с Россией. Европа, объяснил он, не будет умирать за Украину. Но готова отдать Киеву доходы от арестованных российских активов — до €3,5 млрд в год. На эти средства Европа будет поставлять ВСУ обещанные боеприпасы.

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