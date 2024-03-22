Песков заявил, что СВО стала войной. Что это значит и что будет дальше?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Каждый россиянин должен понимать, что Россия сейчас находится в состоянии войны, объявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Когда СВО стала войной, что поменяется, будет ли новая мобилизация?

Когда спецоперация стала войной

Песков заявил, что Россия не может допустить существования Украины, поскольку это государство, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у России Крым, не говоря уже о территории новых регионов.

«Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать для своей внутренней мобилизации», — добавил Песков.

Сейчас для руководства РФ главное, подчеркнул он, обеспечить безопасность граждан России.

Сколько дней обстреливают Белгород

ВСУ начали обстреливать Белгород с 12 марта, незадолго до начала президентских выборов в России. Также под обстрелами оказались населенные пункты в Белгородской области, на территорию РФ неоднократно пытались прорваться отряды украинской армии, наемники из различных зарубежных государств, а также террористических группировок из россиян, перешедших на сторону ВСУ.

19 марта губернатор Гладков заявил, что за неделю в Белгородской области погибли 16 человек, еще 98 человек пострадали. На следующий день был убит еще один мужчина — снаряд попал в припаркованный автомобиль, два человека пострадали. Два человека погибли при обстреле Грайворона. Погибшие также были при обстрелах 21 и 22 марта. Было принято решение эвакуировать детей из граничащих с Украиной районов области.

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Чем ответила Россия, как применялись «Кинжалы»

Президент Путин объявил, что Россия обязательно даст ответ на обстрелы Белгорода, однако своими методами.

21 марта ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по целям на Украине, воздушная тревога объявлялась на всей территории страны. В ходе ударов применялись в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал». В Киеве прогремела серия взрывов. В соцсетях распространяются кадры с мест ударов. Позже стало известно о новой серии взрывов — они гремели в Киеве, Житомире, Николаеве. Минобороны РФ сообщило об ударах по центрам принятия решений ВСУ.

На следующий день по энергетическим объектам на территории Украины был нанесен один из мощнейших ударов за все время СВО. СМИ сообщили о многочисленных мощных взрывах в Запорожье, Харькове, Кривом Роге, Днепропетровске, Хмельницком, Кременчуге, Сумах, Каменском, Хмельницкой области, Киеве, Житомирской области, Бурштыне в Ивано-Франковской области.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал удар одной из «самых масштабных атак на украинскую энергетику за последнее время». «Цель — не просто нанести ущерб, а снова попробовать, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистем страны».

Удары также пришлись по Днепрогэсу, по машинным отделениям станции.

Будет ли в России новая мобилизация

В Кремле неоднократно подчеркивали, что новой мобилизации не будет. На прямой линии в декабре 2023 года Путин заявил, что в ней нет необходимости, потому что желающих служить и так достаточно — набрано 486 000 человек. «Поток не сокращается», в настоящее время в зоне СВО находится 244 тысячи мобилизованных, всего группировка войск РФ насчитывает 617 тысяч человек.

Аналогичное заявление в октябре сделал министр обороны Сергей Шойгу: в Генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет.

«Вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции. Во многом этому способствует твердая патриотическая позиция наших граждан, которые активно пополняют ряды защитников Отечества», — объявил Шойгу на совещании.

В патриотических Telegram-каналах, однако, начали распространяться слухи о скором начале новой волны мобилизации. О ней, в частности, сообщал канал «Тринадцатый». Подтверждений этому нет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто требует мобилизации

Ряд военно-патриотических Telegram-каналов перечисляют многиеы причин, почему необходима новая мобилизация.

Так, автор Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук заявил о необходимости ротации мобилизованных. Он назвал ротацию мобилизованных одним из «неудобных вопросов, которые сейчас остро стоят в обществе», и раскритиковал ответ председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, который отверг необходимость ротации. Он сравнил ситуацию с 1942 годом и заявил, что Иосиф Сталин не стал бы даже слушать людей, которые требовали бы демобилизации во время обороны Москвы. «Рыбаря» поддержали другие военные блогеры, такие как Telegram-канал «Два майора».

Кроме того, новая мобилизация может потребоваться для нового наступления России. Сенатор от Запорожья Дмитрий Рогозин объявил, что России потребуется увеличение численности личного состава.

«Необходимо численное превосходство над противником. У них народу много, там повальная мобилизация. У нас такого нет. Тема немодная, о ней никто вспоминать не любит. Все предпочитают говорить о контрактной службе. Можно решить вопрос и так», — считает Рогозин.

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