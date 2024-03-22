Самый мощный удар по энергетике Украины: куда попали, месть за Белгород?

Фото: t.me/dsns_telegram

По энергетическим объектам на территории Украины нанесен один из мощнейших ударов за все время СВО. Что об этом известно, применялись ли гиперзвуковые «Кинжалы», где были отключения электроэнергии?

Что известно об утреннем ракетном ударе по Украине

Воздушная тревога началась около 05:30 по московскому времени сразу в 14 регионах Украины. За 15 минут тревога охватила все 20 областей страны и Киев.

Утром с 05:00 украинские СМИ и Telegram-каналы сообщили о многочисленных мощных взрывах в Запорожье, Харькове, Кривом Роге, Днепропетровске, Хмельницком, Кременчуге, Сумах, Каменском, Хмельницкой области, Киеве, Житомирской области, Бурштыне в Ивано-Франковской области.

Telegram-канал «Два Майора» и украинские источники сообщают о применении гиперзвуковых ракет «Кинжал», а также беспилотников, крылатых ракет X-101/555 и баллистических «Искандер-М».

Фото: t.me/dsns_telegram

Минобороны России пока не комментировало эту информацию.

Какие города Украины попали под удар, что говорят в Киеве

Сообщается о более чем 15 взрывах в Харькове.

«Такого мощного удара мы не наблюдали давно — это гиперзвуковые „Кинжалы“ в комплексе с баллистическими ракетами. Такие две-три волны можно было слышать. В промежутке с 05:30 до 06:15 утра уже пришли сообщения об уничтожении военных объектов на территории Харькова и Харьковской области, включая энергетические, практически во всем городе пропал свет, интернет не работает на 90%, прилёты пришлись по цехам промышленных предприятий, в частности завода „Электротяжмаш“, известной всему Харькову ТЭЦ-3 и некоторым другим объектам», — сообщил автор пророссийского Telegram-канала «Адекватный харьковчанин».

Поражен завод транспортного машиностроения имени Малышева (ХЗТМ), выпускающий танки и БМП. Также сообщают об ударах в районе Чугуева и Волчанска в Харьковской области. Также были поражены объекты на Купянском участке фронта и чуть ближе к Харькову. Значительные разрушения получили Змиевская ТЭЦ и некоторые мелкие промышленные предприятия, где базировались подразделения ВСУ и нацбата «Кракен» (организация в России признана террористической, деятельность запрещена).

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул также подтвердил попадание в объекты критической инфраструктуры. Он посоветовал местным жителям набирать воды и подзарядить свои гаджеты. Местные больницы и некоторые объекты инфраструктуры переходят на питание от генераторов.

Фото: t.me/dsns_telegram

Что происходит с энергетикой Украины

Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал удар одной из «самых масштабных атак на украинскую энергетику за последнее время».

«Цель — не просто нанести ущерб, а снова попробовать, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистем страны», — заявил Галущенко.

Была атакована ДнепроГЭС, серьезные повреждения получил центр управления станцией. На дамбе перекрыто движение, однако власти Украины сообщили, что плотина цела. По словам украинских источников, в результате обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС.

В Кривом Роге — попадание в объекты критической инфраструктуры, там введены графики аварийных отключений.

В результате ударов по энергосистеме Одесской области в Одессе начались отключения электроэнергии.

В Сумской области введены графики аварийных отключений электроэнергии.

В нескольких районах Днепра отключено электричество. В Днепропетровской области введены экстренные отключения света, сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК.

Фото: t.me/dsns_telegram

Об отключениях в Киеве света и воды не сообщается.

Что сказал Путин об атаках на Белгород

Ранее президент Владимир Путин на встрече с доверенными лицами указал, что Россия обязательно даст ответ на обстрелы Белгорода — однако своими методами.

«Конечно, мы можем ответить тем же. Вот тем же можем ответить: [ударить] и по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удары. Но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили», — пояснил Путин.

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