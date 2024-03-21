Евросоюз не намерен отправлять своих граждан «умирать за Донбасс», поэтому не стоит «пугать людей», объявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Кому адресован его призыв, готова ли Европа к конфликту с Россией, как ответили в Москве?
Хочет ли Брюссель войны с Россией
Европейский дипломат объявил, что не следует вести себя так, будто война с Россией неизбежна. Так он прокомментировал серию заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военных на территорию Украины.
«Не стоит пугать людей тем, что война неизбежна. Неизбежна необходимость поддержки Украины. Речь не идет о том, чтобы умирать за Донбасс, речь о том, чтобы помочь украинцам», — объявил Боррель перед началом саммита в Брюсселе.
Ранее Боррель выдвинул схему по финансированию Украины с использованием доходов от арестованных Евросоюзом российских активов. Украина будет получать €3 млрд в год, «90% от общих доходов». Еще €5 млрд в Европе выделили на поставку вооружений для Киева.
Евродипломат выступил против радикальных предложений президента Франции Эммануэля Макрона. В конце февраля 2024 года Макрон заявил, что не исключает отправки воинского контингента на Украину. В марте он допустил проведение наземной операции против российских войск «в случае необходимости». Интервенция Франции на Украине возможна в том случае, если российские войска приблизятся к Киеву или Одессе, передал его слова глава Французской компартии Фабьен Руссель.
Основные союзники Франции по НАТО — США, Великобритания и Германия — после слов Макрона объявили, что не планируют отправлять свои войска на Украину. Такое развитие событий исключал также генсек НАТО Йенс Столтенберг.
19 марта Telegram-канал Win/Win сообщил, что французский контингент уже начал перебазироваться в Молдавию для дальнейшей переброски в Одессу или Приднестровье.
«Французский военный контингент прибыл в Молдавию из Румынии. Макрон не стал откладывать в долгий ящик свой поход на Украину, поближе к Одессе. С молдавскими властями вопрос решен: Макрон готов помочь Санду провести военную операцию по „восстановлению действующего конституционного строя“ в Приднестровье. Если нужно, то и в Гагаузии. Польско-франко-румынский контингент готов оперативно собрать силы до восьми тысяч спецназовцев и пяти тысяч мотострелков с техникой. В данный момент к переходу украинской границы уже готовы две тысячи человек. Половина — это технический персонал: инженеры-ремонтники, айтишники, радиоразведчики, логисты и другие специалисты. Есть и военная разведка, и „военные советники“», — говорится в публикации.
Эти данные, однако, не подтверждены.
Как Боррелю ответили в России
Направление каких-либо воинских контингентов на Украину чревато очень негативными последствиями, вплоть до непоправимых, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы уже неоднократно говорили, что направление каких-то иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными, вплоть до непоправимых, последствиями», — сказал он.
Представитель МИД РФ Мария Захарова жестко ответила Боррелю.
«ЕС не будет умирать за Донбасс. Потому что мертвые не умирают дважды», — написала она в своем Telegram-канале.
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