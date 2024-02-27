Составлен список стран НАТО, которые отказались воевать за Украину

Фото: МО Украины

Заявления президента Франции об участии в конфликте на Украине вызвали серьезное беспокойство у руководства стран НАТО. Какие из них уже успели заявить, что не намерены посылать своих военных в зону СВО, что сказали об этом в США?

Кто предложил отправить войска НАТО на Украину

26 февраля в Париже прошел чрезвычайный саммит по Украине. Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны НАТО хотят отправить солдат в зону СВО. Он назвал это попыткой втянуть всю Европу в противостояние в Донбассе. Премьер заверил, что словацкие солдаты не отправятся на Украину.

На саммите вопрос отправки войск поднял президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, «с течением времени ничего нельзя исключать». Его поддержал глава правительства страны, который сказал, что Европа «не может допустить, чтобы Россия победила».

Какие страны НАТО отказались отправлять войска на Украину

Заявления французского руководства не нашли поддержки в Европе. 27 февраля страны НАТО одна за другой объявляли, что не поддерживают идею ввода войск на территорию Украины.

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании, заявил, что планов масштабного ввода войск на Украину нет.

«Помимо небольшого количества личного состава, который у нас есть в стране для поддержки Вооруженных сил Украины, у нас нет никаких планов по крупномасштабному развертыванию», — сказал он.

Представитель правительства Испании объявил, что его страна не согласна на отправку европейских солдат на Украину. По его словам, ЕС нужно сосредоточиться на ускорении отправки вооружений Киеву.

Премьер-министры Польши и Чехии также объявили, что не рассматривают отправку войск на Украину.

Об этом же заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«На украинской земле не будет немецких солдат», — объявил он.

В Италии заявили, что «не находятся в состоянии войны с Россией» и не поддерживают отправку войск.

Аналогичного мнения придерживаются представители Греции и Финляндии.

Глава Минобороны Бельгии Людивин Дедонде также объявила, что «окажет всю необходимую материальную помощь», но не станет посылать войска на Украину.

Премьер Болгарии Николай Денков сообщил журналистам, что вопрос отправки войск «даже не поднимался».

Против таких действий последовательно выступает и руководство Венгрии.

В Минобороны Нидерландов сказали, что «пока еще не время» говорить о подобных мерах.

Вопрос отправки войск на Украину пока не комментировали Албания, Хорватия, Канада, Дания, Эстония, Норвегия, Румыния, Латвия и Словения.

Фото: МО Украины

Что сказали в США

Соединенные Штаты, крупнейший спонсор Киева, также не намерены отправлять войска сражаться за украинскую землю. Об этом заявила представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон.

«Президент Байден ясно выразился — США не будут отправлять войска воевать на Украину», — напомнила она журналистам.

Президент США Джо Байден в это время собрал у себя в Белом доме лидеров конгресса, который попросил срочно принять пакет военной помощи для Украины на $60 млрд.

«Насчет Украины — необходимость помощи острая. Я думаю, что последствия бездействия на Украине страшны. Я говорил с некоторыми лидерами стран G7, они очень обеспокоены», — заявил Байден.

По итогам встречи лидер демократов, которые поддерживают военную помощь Украине, сенатор Чак Шумер заявил, что переговоры были «одними из самых напряженных». Участники совещания в Овальном кабинете Белого дома согласились, что «Зеленский и Украина проиграют войну, если мы не предоставим вооружения быстро». Этого, подчеркнул Шумер, США допустить не могут.

«В лучшем случае в НАТО будет раскол, союзники отвернутся от США», — объявил сенатор.

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