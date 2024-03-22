В НАТО заявили о готовности к конфликту с Россией Роб Бауэр: НАТО не будет размещать войска в зоне СВО, но готова к конфликту с РФ

Фото: nato.int

Глава Военного комитета НАТО Роберт Бауэр заявил, что Альянс готов к конфликту с Россией, передает РИА Новости. При этом он добавил, что в зоне СВО нет военных НАТО.

Готовы ли мы? Ответ: да! Это наша главная задача — быть готовыми. <...> Но на Украине нет войск НАТО, и нет планов размещать их здесь, — сказал Бауэр.

Он пояснил, что НАТО начала готовиться к возможному конфликту еще в 2014 году, сразу после воссоединения Крыма с Россией. Позже, в 2019 году, Альянс начал возвращение к коллективной безопасности — были скорректированы стратегии, оперативное планирование и обновление вооруженных сил в составе НАТО.

Руководитель ведомства напомнил, что одним из условий членства Украины в НАТО является отсутствие военных действий на ее территории.

Днем ранее Бауэр призвал Киев продолжать мобилизацию. Он заявил, что Украине не хватает не только оружия и боеприпасов, но также некем заменить раненых и погибших.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил членам Евросоюза передать на военную помощь Украине прибыль от замороженных в Европе российских активов. По его словам, 90% средств будет выделено через Европейский фонд мира, 10% — через бюджет объединения. Позже стало известно, что Еврокомиссия согласилась с этим предложением и теперь его предстоит рассмотреть на саммите Евросоюза 21–22 марта.