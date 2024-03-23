Обстрел ВСУ унес жизни двух человек в Херсонской области Сальдо: два человека погибли в результате удара ВСУ по заправке в Новой Маячке

Фото: МО Украины

В результате обстрела со стороны ВСУ в поселке Новая Маячка в Херсонской области загорелась автогазозаправочная станция, погибли два человека, заявил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. Он добавил, что спасатели сейчас тушат возгорание.

Сегодня украинские террористы особенно остервенело обстреливали Херсонщину <...>В с. Старая Збурьевка обстрелян рынок, ранены три человека, один из них в тяжелом состоянии доставлен в Скадовскую центральную городскую больницу, — отметил глава региона.

Сальдо уточнил, что дважды за день прилетами были повреждены распределительные газопроводы в Новой Каховке. Ремонтники оперативно устранили повреждения, газоснабжение уже восстановлено.

Ранее украинская армия обстреляла из артиллерии Каховский муниципальный округ. Один из снарядов попал в газораспределительную станцию. В результате город Каховка, а также села Коробки, Любимовка, Каменка и Малая Каховка временно остались без газа. Также под огнем оказалась Каховская центральная районная больница. По словам Сальдо, ВСУ били по медучреждению кассетными боеприпасами.

До этого взрыв прогремел на предприятии в подконтрольном украинским властям Херсоне, завод получил повреждения. Глава местной областной военной администрации Александр Прокудин рассказал, что в городе также произошла авария на газопроводе.