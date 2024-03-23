Найден украинский след в теракте в «Крокусе»: новости СВО на вечер 23 марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Здание «Крокус Сити Холла» после пожара

Вооруженные силы России взяли под контроль село Красное на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, бойцы подразделений Южной группировки войск также улучшили тактическое положение по переднему краю.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 23 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Какая ситуация складывается в зоне СВО

Минобороны России сообщило о взятии нового населенного пункта в ДНР под контроль. В ведомстве отметили, что российская армия на Донецком направлении нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Максимильяновка, Красногоровка, Парасковиевка, Курдюмовка, Клещеевка и Белогоровка. Потери противника на этом участке фронта составили до 200 военных, восемь автомобилей и две бронированные боевые машины, а также реактивную систему залпового огня «Град».

Армия России достигла успехов и на других участках фронта. На Купянском направлении ВС РФ отбили три штурмовых атаки противника, на Авдеевском — отразили 12 контратак и заняли выгодные рубежи, на Южно-Донецком — улучшили положение по переднему краю, а на Херсонском — нанесли новый удар по противнику в Работино. Общие потери ВСУ на четырех направлениях составили до 475 человек личного состава.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Как ВСУ атаковали Россию 23 марта?

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 23 марта российские силы ПВО сбили порядка 12 украинских беспилотников над территорией России. В ведомстве отметили, что над Брянской и Белгородской областями нейтрализовали по пять БПЛА самолетного типа. Атакам, в частности, подверглись Брянская, Белгородская (пять БПЛА), Воронежская (один БПЛА) и Саратовская области.

Позднее стало известно, что беспилотник также атаковал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), на предприятии вспыхнул пожар. Глава региона Дмитрий Азаров уточнил, что на месте вспыхнула колонна первичной переработки нефти. Возгорание потушили, жертв и пострадавших нет.

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о масштабных повреждениях и жертвах в результате атаки. По его словам, один человек погиб в результате обстрела Белгорода, еще один — при атаке на Белгородской район. Также известно о прилетах в торговый центр «Монблан» и металлургический завод.

Фото: t.me/vvgladkov

Связана ли Украина с терактом в «Крокусе»?

Президент России Владимир Путин, выступая в телеобращении к гражданам, заявил, что все четверо непосредственных исполнителя теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» пытались скрыться и двигались в сторону Украины. По словам главы государства, там для них было подготовлено окно для перехода через границу. Глава государства пообещал возмездие всем причастным к атаке.

Главред RT Маргарита Симоньян также заявила, что подозреваемые в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» не доехали 100 км до границы с Украиной. Она предположила, что Киев мог «сорваться с цепи» или же ему поступила соответствующая команда.

Всех четверых назвали уроженцами Таджикистана. Тем временем МИД Таджикистана опроверг сообщения о причастности к теракту трех граждан республики, которые ранее распространились в СМИ и Telegram-каналах. Там заявили, что двое из них сейчас находятся в Таджикистане, а третий работает таксистом в Самарской области. Информацию о четвертом гражданине в ведомстве не предоставили.

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Тем временем агентство Reuters сообщило, что ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Однако для поста в мессенджере взяли шаблон, который уже не используют, обратили внимание пользователи Сети, заподозрив фейк.

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